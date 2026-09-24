Apple muốn người dùng bỏ miếng dán màn hình iPhone

Tom Marieb, Phó Chủ tịch Kỹ thuật Ph ần cứng của Apple, bày tỏ sự không hài lòng khi thấy người dùng iPhone dán miếng dán bảo vệ màn hình. Ông cho biết: "Cá nhân tôi cảm thấy rất khó chịu khi thấy ai đó dán miếng dán lên iPhone, bởi chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều để tạo ra những màn hình đẹp mắt".

Apple cho rằng việc dán màn hình khiến màn hình iPhone không còn đẹp mắt ẢNH: TẠO BỞI GEMINI

Phát biểu này được đưa ra trong cuộc phỏng vấn với TechRadar, phản ánh sự tự tin của Apple vào công nghệ Ceramic Shield 2, vật liệu màn hình mới nhất của họ. Ceramic Shield 2 được giới thiệu trên dòng iPhone 17 và hiện cũng được sử dụng trên iPhone 18 Pro cùng với màn hình ngoài của iPhone Duo gập mới.

Màn hình iPhone ngày càng tốt, vì sao người dùng vẫn mua miếng dán?

Marieb cho biết Apple đã đặt mục tiêu giải quyết vấn đề quen thuộc của người dùng smartphone: màn hình bị trầy xước trong quá trình sử dụng hằng ngày. Tuy nhiên, khả năng chống trầy xước không phải là mục tiêu duy nhất, bởi công ty cũng muốn đảm bảo lớp phủ này bền bỉ theo thời gian, điều thường mâu thuẫn với nhau trong nhiều vật liệu.

Theo Apple, Ceramic Shield 2 có khả năng chống trầy xước gấp ba lần so với thế hệ trước. Công ty tin rằng công nghệ màn hình của họ đủ mạnh để người dùng có thể tận hưởng vẻ đẹp của mặt kính mà không cần phải dán thêm lớp bảo vệ nào khác ngay lập tức.

Nhiều người dùng iPhone vẫn muốn miếng dán màn hình do chi phí sửa chữa có thể lên đến hàng trăm USD ẢNH: K. VĂN

Mặc dù vậy, không phải ai cũng đồng tình với quan điểm của Apple. Phản ứng trên mạng cho thấy nhiều người dùng iPhone vẫn chọn dán miếng bảo vệ không chỉ để ngăn ngừa trầy xước mà còn để tránh chi phí sửa chữa màn hình, có thể lên đến hàng trăm USD. Một lớp bảo vệ rẻ tiền, dùng một lần trở thành giải pháp bảo hiểm cho người dùng.

Ngoài ra, một số người sử dụng miếng dán bảo vệ vì lý do khác như lọc ánh sáng riêng tư hoặc giảm chói, những tính năng mà lớp Ceramic Shield không thể thay thế.

Apple sẽ chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm iPhone Duo

Sự chú trọng vào độ bền cũng được thể hiện qua thiết kế của iPhone Duo. Chiếc điện thoại gập này có màn hình bên trong và hệ thống bản lề được Apple thiết kế để khắc phục những vấn đề mà các điện thoại phẳng không gặp phải. Marieb cho biết công ty đã dành nhiều thời gian để hoàn thiện bản lề sao cho chắc chắn ở mọi vị trí, từ mở, đóng đến gập một phần.

Apple gây chấn động thị trường điện thoại gập với iPhone Duo giá 1.999 USD

Apple mong muốn cơ chế bản lề trên iPhone Duo mang đến cảm giác đóng lại chắc chắn như cửa xe hơi cao cấp, thay vì cảm giác lỏng lẻo. "Rất nhiều mồ hôi, nước mắt và công sức đã được đổ vào đó", ông chia sẻ.

Bên cạnh đó, màn hình bên trong của iPhone Duo có lớp phủ mờ nhằm giảm thiểu sự chú ý vào nếp gấp so với màn hình bóng. Marieb khẳng định Apple sẽ chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm theo thời gian khi cho biết: "Hãy bắt chúng tôi chịu trách nhiệm về điều đó".

Lớp phủ Ceramic Shield 2 và bản lề của iPhone Duo đại diện cho hai khía cạnh trong nỗ lực tăng cường độ bền của Apple: một là hạn chế trầy xước trên các mẫu iPhone thông thường, đồng thời giải quyết các thách thức về cơ khí và màn hình của thiết kế điện thoại gập.