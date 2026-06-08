Vì sao iPhone dùng Ceramic Shield còn điện thoại Android chuộng Gorilla Glass?

Smartphone ngày càng trở nên bền bỉ, khiến nhiều người cho rằng việc sử dụng miếng dán màn hình là không cần thiết. Tuy nhiên, mặc dù các thiết bị mới có khả năng chịu va đập tốt hơn, chúng vẫn có thể bị hư hại. Độ bền của màn hình smartphone phụ thuộc vào vật liệu cấu tạo, ví dụ Sapphire Glass được biết đến với khả năng chống trầy xước nhưng lại dễ vỡ hơn so với Gorilla Glass.

Cả Gorilla Glass và Ceramic Shield đều giúp người dùng smartphone yên tâm hơn khi sử dụng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ANDROID AUTHORITY

Hiện nay, Gorilla Glass và Ceramic Shield là hai loại kính bảo vệ hàng đầu được sử dụng bởi Samsung và Apple. Cả hai đều do Corning sản xuất và được coi là những giải pháp hiệu quả, khiến cho việc so sánh độ bền giữa chúng trở nên khó khăn. Corning vẫn chưa công bố bất kỳ so sánh trực tiếp nào giữa hai sản phẩm, dường như công ty không muốn tạo ra sự tranh cãi về sản phẩm của mình.

Tuy nhiên, theo thử nghiệm độc lập của kênh YouTube JerryRigEverything, Gorilla Glass có khả năng chống trầy xước tốt hơn một chút so với Ceramic Shield. Cụ thể, mặc dù iPhone 17 Pro với Ceramic Shield 2 cho thấy độ bền ấn tượng, nhưng nó vẫn xuất hiện vết xước ở mức độ 6 trên thang độ cứng Mohs, tương đương Gorilla Glass Victus cũ. Ngược lại, Gorilla Armor trên Galaxy S24 Ultra không bị trầy xước cho đến mức độ 7, thậm chí có thể chống lại các vết trầy xước sâu hơn ở mức độ 8.

Được Apple giới thiệu từ iPhone 12, Ceramic Shield được cho là có độ bền gấp đôi so với các loại kính bảo vệ khác nhờ vào các tinh thể nano gốm được nhúng trong kính. Ceramic Shield hứa hẹn giúp ngăn chặn nứt vỡ và tăng cường cấu trúc, nhưng khả năng chống trầy xước vẫn tương đương với các phiên bản Gorilla Glass cũ hơn.

Quảng cáo khả năng bảo vệ iPhone 16 của Ceramic Shield

Bản thân người tiêu dùng cũng thừa nhận rằng, mặc dù Ceramic Shield 2 có độ bền tốt, việc tránh trầy xước gần như là không thể, do đó, việc sử dụng miếng dán màn hình vẫn là một lựa chọn cần thiết để giữ cho màn hình luôn mới.

Về phần Gorilla Glass, loại kính này đã trải qua nhiều cải tiến từ những ngày đầu của smartphone. Công nghệ Gorilla Glass Victus 2 có thể chịu được va đập từ độ cao lên đến 2 mét, trong khi khả năng chống trầy xước của nó tương đương với Ceramic Shield.

Đặc biệt, Gorilla Armor thế hệ mới sử dụng vật liệu gốm giúp tăng cường độ bền. Phiên bản Gorilla Armor 2 xuất hiện trên Galaxy S25 Ultra thậm chí làm tốt hơn khi có thể chịu va đập từ độ cao 2,2 mét, đánh dấu một bước tiến lớn so với các phiên bản trước.

Nhìn chung, Ceramic Shield và Gorilla Glass đều có những ưu điểm riêng, nhưng Gorilla Glass hiện có phần nhỉnh hơn về khả năng chống trầy xước. Dẫu vậy, người dùng smartphone vẫn được khuyến cáo trang bị miếng dán màn hình để bảo vệ trước các vết trầy xước có thể xảy ra.