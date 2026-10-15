Loạt điện thoại Samsung Galaxy vừa nhận được One UI 9

Samsung đã chính thức mở rộng tiến trình cập nhật giao diện One UI 9 bản ổn định dựa trên hệ điều hành Android 17 tới thêm nhiều thiết bị Galaxy cũ, gồm cả máy tầm trung và cao cấp.

Samsung tung One UI 9 cho nhiều thiết bị hơn

Đầu tiên là các dòng máy cao cấp ra mắt từ 3 năm trước gồm Galaxy S23, S23 Plus, S23 Ultra, Galaxy Z Fold5 và Galaxy Z Flip5 tại thị trường Hàn Quốc. Đợt nâng cấp này diễn ra tiếp nối chiến dịch triển khai quy mô lớn đã cập bến dòng Galaxy S24, Z Fold6 và Z Flip6, trước khi chuẩn bị mở rộng sang thị trường quốc tế sớm nhất vào đầu tuần tới.

One UI 9 cập bến tới nhiều thiết bị hơn ẢNH: SAMSUNG

Bên cạnh các dòng flagship cũ, Samsung cũng đồng thời phát hành phần mềm mới cho hai thiết bị tầm trung là Galaxy A27 (còn gọi là Jump 5 tại Hàn Quốc với chip Snapdragon 6 Gen 3, pin 5.000 mAh) với số hiệu A276KKSU3BZIF và Galaxy A37 mang số hiệu A376NKSU3BZI6.

Phiên bản One UI 9 mang đến nhiều cải tiến như giao diện người dùng được làm mới, hiệu ứng chuyển động mượt mà hơn, khả năng bảo mật được tăng cường và bổ sung tùy chọn cá nhân hóa Quick Panel. Ngoài ra, hệ thống còn nâng cao trải nghiệm Samsung DeX, Samsung Notes, cải thiện tính năng trợ năng và chỉ báo quyền riêng tư vị trí, dẫu vậy các dòng máy thuộc dòng Galaxy A sẽ không nhận được những tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) mới.

Mặc dù bản cập nhật mang lại nhiều tiện ích, người dùng được khuyến cáo nên cân nhắc kỹ trước khi quyết định nâng cấp ngay lúc này do sự xuất hiện của một lỗi hệ thống lớn. Lỗi này đã phát sinh trên hàng loạt thiết bị như Galaxy S24, S24 Ultra, Galaxy A57 5G và thậm chí cả S26 Ultra, khiến một số chủ sở hữu hoàn toàn không thể sử dụng điện thoại sau khi cố gắng cài đặt hệ điều hành mới.

Đáng lưu ý, Samsung hiện vẫn chưa đưa ra biện pháp xử lý cho trục trặc phần mềm nói trên dù tiến trình cập nhật vẫn tiếp tục được mở rộng tới các dòng máy cũ hơn. Người dùng sở hữu các thiết bị nằm trong danh sách nâng cấp được khuyên nên cẩn trọng theo dõi phản hồi kỹ thuật trước khi tiến hành cập nhật hệ thống trong những ngày tới.