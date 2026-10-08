Samsung ngừng hỗ trợ bảo mật cho hai điện thoại Galaxy A ra mắt năm 2022

Samsung vừa công bố bản cập nhật kế hoạch hỗ trợ phần mềm bảo mật áp dụng cho tháng 10.2026 với sự thay đổi đối với dòng máy tầm trung. Theo danh sách mới, hai mẫu điện thoại thông minh Galaxy A04s và Galaxy A23 5G đã chính thức bị loại khỏi lịch cập nhật bảo mật hằng quý, đánh dấu thời điểm kết thúc chu kỳ hỗ trợ phần mềm định kỳ sau khi ra mắt từ năm 2022.

Galaxy A04s và Galaxy A23 5G bị loại khỏi danh sách cập nhật của Samsung ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TECH ADVISOR

Samsung kết thúc chu kỳ cập nhật bảo mật cho Galaxy A04s và A23 5G

Việc dừng hỗ trợ không đồng nghĩa với việc hai mẫu điện thoại này sẽ ngừng hoạt động hay bị vô hiệu hóa. Chủ sở hữu vẫn có thể sử dụng máy bình thường cho các nhu cầu hằng ngày như gọi điện, nhắn tin, duyệt web, xem nội dung YouTube, truy cập mạng xã hội cũng như vận hành nhiều ứng dụng hiện nay.

Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất là các thiết bị này dự kiến sẽ không còn được nhận các bản vá bảo mật định kỳ mới từ hãng. Đồng thời, người dùng cũng có nguy cơ bỏ lỡ các tính năng phần mềm mới vốn được trang bị trên các dòng máy mới hơn, một quy trình quen thuộc khi Samsung thường xuyên loại bỏ các mẫu máy cũ đã hết chu kỳ theo kế hoạch.

Với những người dùng có nhu cầu trải nghiệm tính năng mới và muốn duy trì hỗ trợ phần mềm lâu dài, việc chuyển đổi thiết bị là giải pháp tốt hơn. Một số lựa chọn thuộc dòng Galaxy A đời mới hơn được đưa ra để người dùng cân nhắc nâng cấp gồm Galaxy A26, Galaxy A27, Galaxy A07s và Galaxy A08.

Hiện tại, người sở hữu Galaxy A04s và Galaxy A23 5G vẫn có thể tiếp tục sử dụng nếu thiết bị đáp ứng tốt nhu cầu và vận hành ổn định. Dù vậy, việc nâng cấp lên một chiếc điện thoại Galaxy thế hệ mới sẽ là lựa chọn cần tính đến đối với những ai ưu tiên độ an toàn bảo mật cao cùng sự hỗ trợ phần mềm dài hạn.