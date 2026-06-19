Những tính năng từng tạo tiếng vang cho Samsung Galaxy nay đã biến mất

Thế nhưng, để đổi lấy những thiết bị có ngoại hình cuốn hút, màn hình tràn viền vô cực và độ mỏng ấn tượng, ông lớn này đã thực hiện những cuộc 'thanh trừng' công nghệ đầy tàn nhẫn, dập tắt đi những tính năng kinh điển mà các Samfan trung thành vẫn ngày đêm mong mỏi ngày trở lại.

Từ bảo mật mống mắt 'viễn tưởng' đến chấm đèn LED tinh tế

Có những công nghệ từng là niềm tự hào của Samsung nhưng lại chịu số phận ngắn ngủi. Tiêu biểu là cảm biến quét mống mắt (Iris Scanner) xuất hiện lần đầu trên chiếc Galaxy Note 7. Công nghệ này cho phép người dùng mở khóa điện thoại bảo mật chỉ bằng một ánh nhìn. Tuy nhiên, nó nhanh chóng bị khai tử kể từ dòng Galaxy S10 do quét vân tay dưới màn hình tỏ ra chính xác hơn, đặc biệt là sau bê bối một nhóm tin tặc chứng minh hệ thống quét mống mắt có thể dễ dàng bị đánh lừa chỉ bằng một bức ảnh chụp mắt của chủ nhân.

Điện thoại Galaxy từng có cảm biến xác thực qua mống mắt ẢNH: GEMINI

Cùng chung số phận nghiệt ngã là đèn LED thông báo. Chấm đèn nhỏ nhấp nháy nhiều màu sắc này từng là cứu tinh cho những người có thói quen để điện thoại ở chế độ im lặng. Khi Samsung quyết tâm theo đuổi ngôn ngữ thiết kế màn hình tràn viền hoàn toàn, không gian cho dải đèn này đã không còn. Dù hãng đã ra mắt tính năng phần mềm Edge Lighting để thay thế, nhưng sự phô trương của nó không thể thay thế được sự tinh tế, kín đáo của chấm đèn LED trên dòng Galaxy S9 thuở nào.

Bước ngoặt với thiết bị đeo và sự biến mất của các cổng vật lý

Một nguyên nhân khác khiến các tính năng biến mất chính là sự trỗi dậy của các hệ sinh thái phụ kiện. Trước đây, cảm biến đo nhịp tim và nồng độ oxy trong máu (SpO2) tích hợp ở mặt lưng (từ thời Galaxy S5) là công cụ chăm sóc sức khỏe được ưa chuộng. Tuy nhiên, để thúc đẩy doanh số của dòng đồng hồ thông minh Galaxy Watch, Samsung đã thẳng tay xóa sổ cụm cảm biến này sau thế hệ Galaxy Note 9.

Tiếc nuối nhất đối với người dùng phổ thông có lẽ là việc loại bỏ khe cắm thẻ nhớ mở rộng microSD. Trận chiến lưu trữ bắt đầu từ dòng Galaxy S21 khi Samsung quyết định khóa chặt người dùng vào mức dung lượng bộ nhớ trong mặc định. Trong kỷ nguyên của TikTok và các thước phim chất lượng cao ngốn dung lượng, việc thiếu thốn thẻ nhớ ngoài đã buộc người dùng phải bỏ thêm chi phí hằng tháng cho các dịch vụ lưu trữ đám mây.

Chiếc thẻ nhớ đã biến mất kể từ dòng Galaxy S21 ẢNH: GEMINI

Tương tự, cổng hồng ngoại (IR Blaster) - tính năng biến điện thoại thành chiếc điều khiển vạn năng cho mọi thiết bị điện tử trong nhà - cũng bị khai tử sau dòng Galaxy S6 vì dữ liệu hệ thống cho thấy tần suất sử dụng của người dùng không cao như kỳ vọng, giúp hãng tiết kiệm một khoản chi phí linh kiện khổng lồ.

Chương cuối của kỷ nguyên Galaxy màn hình cong

Màn lột xác cuối cùng gây nhiều tranh cãi chính là sự biến mất của màn hình cong tràn cạnh (Edge Display). Khởi nguồn từ huyền thoại Galaxy Note Edge (2014) với phần màn hình vát dốc độc bản hiển thị các thanh công cụ độc lập, thiết kế này đã trở thành biểu tượng nhận diện của các dòng Galaxy S Ultra cao cấp. Thế nhưng, sang đến thế hệ Galaxy S25 Edge, phần độ dốc quyến rũ đó đã bị san phẳng hoàn toàn để nhường chỗ cho một màn hình phẳng tối ưu cho việc cầm nắm và dán kính cường lực.

Những chiếc Galaxy Note Edge màn hình cong từng là biểu tượng của Samsung ẢNH: GEMINI

Dù tính năng phần mềm Edge Panel vẫn được giữ lại, nhưng việc thiếu đi phần cong vật lý tinh tế đã khiến dòng máy mất đi bản sắc độc bản ngày nào. Những tính năng cũ mất đi để nhường chỗ cho những công nghệ mới tối tân hơn, nhưng đối với các tín đồ công nghệ, những cái tên như đèn LED, cổng hồng ngoại hay thẻ nhớ mở rộng sẽ mãi là những kỷ niệm đẹp về một thời hoàng kim đầy sáng tạo của Samsung Galaxy.