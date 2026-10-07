Bí quyết giúp Samsung Galaxy S27 Ultra sạc nhanh hơn dù sở hữu pin lớn

Mẫu flagship Galaxy S27 Ultra sắp tới của Samsung được cho là sẽ sở hữu hai cải tiến quan trọng về pin hoạt động song song để mang lại hiệu quả sử dụng vượt trội. Bên cạnh việc nâng mức dung lượng lên 5.700 mAh sau nhiều năm duy trì mốc 5.000 mAh, thiết bị còn có thể áp dụng cơ chế sạc thông minh nhằm đảm bảo thời gian nạp đầy nhanh chóng.

Galaxy S27 Ultra hứa hẹn mang đến nhiều nâng cấp đáng giá về pin ẢNH: CHATGPT

Galaxy S27 Ultra lộ nâng cấp kép về pin để cạnh tranh đối thủ

Theo thông tin từ tài khoản @WalleGalaxy trên mạng xã hội X, dù có thể vẫn giữ nguyên mức công suất 60W, thiết bị sẽ duy trì tốc độ truyền tải cao trong thời gian dài hơn ở giai đoạn đầu chu kỳ sạc. Giải pháp điều chỉnh đường cong sạc thay vì chạy đua công suất Watt này giúp tổng thời gian sạc được rút ngắn đôi chút, bất chấp việc viên pin lớn hơn tới 14% so với thế hệ Galaxy S26 Ultra.

Thay đổi này hứa hẹn cải thiện hiệu suất của dòng máy tiền nhiệm, khi Galaxy S26 Ultra hỗ trợ Sạc siêu nhanh 3.0 công suất 60W đạt 76% sau 30 phút và đầy pin trong 49 phút qua thử nghiệm thực tế. Tốc độ này vốn đã vượt trội hơn mức 1 giờ 8 phút để sạc đầy của iPhone 18 Pro Max, dòng máy sử dụng công nghệ pin vỏ kim loại metal-can của Apple.

Trong khi đó, các thương hiệu điện thoại Trung Quốc đang nghiên cứu kết hợp công nghệ vỏ kim loại với vật liệu silicon-carbon nhằm mở đường cho các thiết bị sở hữu viên pin vượt mốc 10.000 mAh, vượt qua mẫu Xiaomi 18 Pro Max vốn có pin 8.500 mAh. Khoảng cách lớn này khiến một bộ phận người dùng trên mạng xã hội vẫn chưa thực sự bất ngờ trước mức tăng 14% của Samsung.

Dù một số thành viên trên Reddit đánh giá cao nỗ lực tinh chỉnh của hãng, phần lớn phản hồi trực tuyến vẫn bày tỏ kỳ vọng Samsung sẽ sớm ứng dụng công nghệ silicon-carbon cùng dung lượng pin đột phá hơn. Những bước đi thực tế về pin và sạc của Galaxy S27 Ultra sẽ tiếp tục là tâm điểm chú ý khi cuộc đua công nghệ phần cứng ngày càng khốc liệt.