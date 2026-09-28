Lý do điện thoại Samsung không đạt tốc độ sạc tối đa dù dùng củ sạc nhanh

Nhiều người dùng điện thoại Samsung không đạt được tốc độ sạc như công bố dù đã đầu tư phụ kiện công suất lớn, mà nguyên nhân xuất phát từ việc tính năng sạc nhanh bị vô hiệu hóa ngầm trong phần cài đặt pin.

Vì sao điện thoại Samsung không nhận đủ công suất sạc và cách xử lý

Theo đó, công suất sạc tối đa sẽ bị 'bóp nghẹt' nếu tùy chọn sạc nhanh (Fast charging) trong hệ thống vô tình bị tắt. Tùy chọn này nằm tại mục Cài đặt (Settings) > Pin (Battery) > Cài đặt sạc (Charging settings), có thể bị tắt do người dùng thao tác nhầm hoặc hệ điều hành One UI tự động đặt lại sau các bản cập nhật. Nếu không bật tính năng này, thiết bị sẽ giới hạn tốc độ nhận dòng điện ngay cả khi kết nối với bộ sạc chính hãng tương thích.

Cài đặt ẩn khiến điện thoại Samsung sạc chậm dù dùng củ sạc công suất cao ẢNH: CHATGPT

Bên cạnh sạc có dây, giao diện cài đặt còn có công tắc riêng cho tính năng sạc không dây nhanh. Việc tắt tính năng này giúp hạn chế tích tụ nhiệt lượng khi sạc qua đêm, nhưng người dùng phụ kiện chuẩn Qi2.2 công suất tới 25W buộc phải kích hoạt nếu không muốn thời gian nạp pin bị kéo dài. Thiết lập công tắc riêng cho sạc nhanh cũng xuất hiện trên nhiều dòng máy Android khác như OnePlus 15, Xiaomi hay Pixel 11 của Google.

Dù nhiều người lo ngại sạc nhanh gây nhiệt và làm chai pin lithium-ion, các thử nghiệm cho thấy tác động thực tế rất nhỏ. Kênh YouTube HTX Studio đã thử nghiệm qua 500 chu kỳ sạc và ghi nhận sạc nhanh chỉ làm pin chai thêm 0,3% dung lượng. Việc chấp nhận sạc chậm hàng ngày được xem là bất tiện hơn nhiều so với việc viên pin chỉ hao hụt thêm khoảng 2% sau 4 năm sử dụng.

Ngoài thiết lập phần mềm, tốc độ sạc thực tế vẫn phụ thuộc trực tiếp vào củ sạc và dây cáp đạt chuẩn. Điển hình như công nghệ Super Fast Charging 3.0 trên Galaxy S26 Ultra có thể chạm mốc 60W, nhưng đòi hỏi phụ kiện phải hỗ trợ chuẩn USB-PD có PPS. Nếu màn hình không hiển thị thông báo sạc siêu nhanh dù đã bật cài đặt, nguyên nhân thường xuất phát từ cáp nối hoặc củ sạc không đáp ứng đủ công suất.

Ngoại trừ trường hợp vừa sạc vừa dùng máy khiến nhiệt độ thân máy tăng cao, người dùng hoàn toàn có thể yên tâm duy trì kích hoạt sạc nhanh. Khi kết hợp với củ sạc và cáp sạc chất lượng cao, tính năng này giúp rút ngắn đáng kể thời gian chờ đợi mà không làm suy giảm tuổi thọ pin về lâu dài.