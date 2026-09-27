Samsung hoãn kế hoạch mở rộng One UI 9 toàn cầu?

Theo Sammy Fans, hàng triệu người dùng Galaxy S26 trên toàn cầu vẫn đang phải chờ đợi bản cập nhật One UI 9, khi Samsung bất ngờ trì hoãn việc mở rộng đợt triển khai ra các thị trường khác. Samsung bắt đầu tung bản cập nhật này từ ngày 16.9 tại Hàn Quốc, với kế hoạch mở rộng ra thị trường toàn cầu vào ngày 21.9. Tuy nhiên, đợt phát hành mở rộng đã không diễn ra như dự kiến và hãng đã âm thầm rút lại mốc thời gian này.

One UI 9 vẫn chưa đến với người dùng Samsung Galaxy toàn cầu ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Samsung trễ hẹn One UI 9, người dùng toàn cầu vẫn phải chờ đợi

Tại Mỹ, các nhà mạng US Cellular và T-Mobile đã bắt đầu đẩy bản cập nhật One UI 9 đến dòng Galaxy S26. Dù vậy, khả năng tiếp cận bản cập nhật tại các thị trường khác vẫn còn hạn chế, do khoảng thời gian dài mà Samsung đã dành để thử nghiệm phần mềm. Samsung vẫn khẳng định sẽ hoàn tất phát hành One UI 9 trong tháng 9, trong khi các dòng máy flagship đời cũ và các mẫu máy gập có thể sẽ nhận được bản cập nhật này vào tháng sau.

One UI 9, xây dựng trên nền tảng Android 17, mang đến hàng loạt tính năng mới cùng nhiều tùy chọn cá nhân hóa, trong đó nổi bật là khả năng tùy biến tối đa cho bảng Cài đặt nhanh (Quick Settings). Samsung cũng đưa một số tính năng và nâng cấp Galaxy AI từng xuất hiện đầu tiên trên dòng máy gập Galaxy Z Fold8 vào bản cập nhật lần này.

Trong số các tính năng mới đáng chú ý gồm có nâng cấp Now Nudge, tính năng My FanCam giúp tập trung vào người quan trọng, giao diện phiên dịch hội thoại, hiển thị thông tin cuộc gọi trên màn hình, menu bảo hành và chăm sóc thiết bị, minh bạch hóa quyền truy cập vị trí, cùng các cảnh báo bảo mật và quyền riêng tư bằng AI được tăng cường.

Bản cập nhật còn bổ sung loạt tính năng liên quan đến trợ lý Bixby như kích hoạt bằng cử chỉ, quản lý hội thoại và widget trên màn hình chính, cùng với tính năng làm nổi bật văn bản, chọn để đọc văn bản và mặt đồng hồ mới cho màn hình khóa.