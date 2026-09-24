Samsung bắt đầu phát hành One UI 9 toàn cầu cho Galaxy S26

Theo Sammyfans, One UI 9 được phát triển dựa trên hệ điều hành Android 17, cũng là nền tảng cho bản cập nhật One UI 9.5 sắp tới. Đây là bản cập nhật được triển khai sau một thời gian dài kể từ khi Samsung bắt đầu thử nghiệm One UI 9 beta cho dòng Galaxy S26 từ tháng 5.2026, với tổng cộng 7 bản beta đã được triển khai.

Bản cập nhật One UI 9 ổn định đã được phát hành cho người dùng Galaxy S26 tại Mỹ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH REDDIT

Samsung chính thức phát hành One UI 9 đến tay người dùng dòng Galaxy S26 từ ngày 16.9, nhưng chỉ giới hạn tại thị trường Hàn Quốc. Giờ đây, bản cập nhật ổn định đã chính thức được triển khai đến người dùng tại Mỹ, với ưu tiên cho những người tham gia chương trình Beta.

Nếu đã cài đặt One UI 9 Beta 7, bản cập nhật ổn định đã sẵn sàng để tải xuống. Người dùng có thể truy cập vào trang cập nhật phần mềm của điện thoại bằng cách vào Cài đặt > Cập nhật phần mềm > Tải xuống và cài đặt.

Những điểm mới đáng xem trên One UI 9

Bản cập nhật One UI 9 được cho là mang đến nhiều cải tiến đáng kể cho người dùng điện thoại Galaxy đang chạy One UI 8.5. Trong số này, một số cải tiến đáng chú ý bao gồm: