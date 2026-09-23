Vì sao không nên rút điện TV sau khi xem xong?

Nhiều người có thể đã nhận thấy rằng việc nhấn nút nguồn trên điều khiển từ xa không tắt hoàn toàn TV. Thay vào đó, các mẫu TV hiện đại thường chuyển sang chế độ ngủ sâu hoặc chế độ chờ, vẫn tiêu thụ một lượng điện năng nhỏ nhưng cho phép khởi động nhanh hơn. Mặc dù chế độ chờ có vẻ là một sự lãng phí, nhưng thực tế, nó có thể mang lại nhiều lợi ích như bảo trì màn hình và đảm bảo độ tin cậy lâu dài.

Việc tắt TV sau mỗi lần sử dụng gần như không còn cần thiết ẢNH: AFP

Vậy, có nên rút phích cắm TV sau khi xem xong hay để tiếp tục ở chế độ chờ? Cả hai lựa chọn đều có lý do chính đáng, nhưng chế độ chờ được khuyến cáo nên duy trì nhờ một số ưu điểm nổi bật.

Ưu điểm của chế độ chờ

Các mẫu TV mới được trang bị hệ điều hành như webOS, Google TV, Fire TV OS… có thể mất thời gian khởi động tương đương với smartphone. Thực tế, nhiều TV còn mất nhiều thời gian hơn để khởi động do sử dụng bộ xử lý và chip lưu trữ cấp thấp hơn.

Ngoài ra, chế độ chờ cho phép TV cập nhật phần mềm trong nền. Nếu không có chế độ này, người dùng có thể phải chờ đợi vài phút để hệ điều hành hoặc các ứng dụng như Netflix và YouTube cập nhật trước khi có thể xem nội dung.

Đặc biệt, TV OLED cần chế độ chờ để thực hiện chức năng bảo trì màn hình. Khi chuyển sang chế độ chờ, TV OLED kích hoạt tính năng làm sạch điểm ảnh để giảm nguy cơ lưu ảnh hay cháy hình. Nếu tắt hoặc rút phích cắm TV ngay sau khi xem, quá trình này sẽ bị gián đoạn, có thể dẫn đến hiện tượng mòn không đều hoặc cháy hình.

Khi nào nên tắt hoặc khởi động lại TV?

Hầu hết TV tiêu thụ rất ít điện năng ở chế độ chờ. Các TV đạt chứng nhận tiết kiệm điện năng chỉ tiêu thụ không quá 1W ở chế độ này, tương đương khoảng 22.000 đồng hằng năm. Tuy nhiên, nếu đi vắng trong thời gian dài, việc rút phích cắm TV có thể là cách tốt nhất để tránh lãng phí điện năng.

Ngoài ra, việc khởi động lại TV định kỳ cũng có thể cải thiện hiệu suất. Khởi động lại giúp xóa các tiến trình nền, từ đó tăng cường khả năng phản hồi. Nếu gặp tình trạng giật lag, hãy thử khởi động lại TV. Hãy tham khảo sách hướng dẫn sử dụng để biết cách khởi động lại đúng cách, vì việc rút dây nguồn đột ngột có thể làm gián đoạn các tác vụ bảo trì.

Tóm lại, việc để TV ở chế độ chờ có nhiều lợi ích, nhưng cũng cần cân nhắc khi nào nên tắt hoặc khởi động lại để đảm bảo hiệu suất tối ưu.