Cắm củ sạc cả ngày dù không dùng có gây tốn điện?

Hầu hết mọi người đều giữ thói quen cắm sẵn củ sạc vào ổ điện ngay cả khi không sạc điện thoại. Dù mang lại sự tiện lợi, nhưng thói quen này vẫn khiến thiết bị liên tục rút điện từ ổ cắm. Tình trạng này tạo ra khái niệm 'công suất chờ' do biến áp và mạch điện bên trong luôn hoạt động. Việc duy trì trạng thái sẵn sàng sạc khiến củ sạc âm thầm tiêu thụ điện năng liên tục mỗi ngày.

Cắm củ sạc cả ngày không rút, bạn đang lãng phí bao nhiêu tiền điện mỗi năm?

Trên thực tế, một củ sạc ở chế độ chờ tiêu thụ khoảng 0,1 đến 0,5 watt, tương đương 2,4 đến 12 watt-giờ điện mỗi ngày (hoặc 0,876 đến 4,38 kWh mỗi năm). Theo biểu giá điện sinh hoạt hiện hành tại Việt Nam, lượng điện này làm tăng khoảng 2.000 đến 16.000 đồng vào hóa đơn hằng năm cho mỗi củ sạc, tùy theo bậc giá điện của hộ gia đình. Dù mức tiêu thụ của một thiết bị khá nhỏ, lượng điện lãng phí vẫn tăng lên khi có nhiều củ sạc được cắm liên tục ở nhiều phòng.

Việc không rút củ sạc khi không sử dụng gây hao phí điện năng ẢNH: PHONG ĐỖ

Không chỉ củ sạc điện thoại, nguy cơ tiêu tốn điện năng còn đến từ củ sạc máy tính bảng hay máy chơi game. Nhiều thiết bị gia dụng khác như TV, lò vi sóng và máy pha cà phê cũng liên tục tiêu thụ điện chờ. Theo thống kê của chính phủ Canada, điện năng ở chế độ chờ chiếm tới 5 đến 10% tổng lượng điện gia đình. Do đó, việc quản lý các thiết bị không sử dụng đóng vai trò quan trọng trong việc tiết kiệm điện.

Để hạn chế lượng điện thất thoát, người dùng nên ưu tiên lựa chọn các dòng củ sạc chất lượng cao. Các loại củ sạc kém chất lượng thường có xu hướng rút nhiều năng lượng hơn khi cắm không trên ổ cắm. Ngoài ra, việc kết nối củ sạc với ổ cắm thông minh giúp bạn dễ dàng ngắt điện từ xa qua ứng dụng. Người dùng cũng cần kiểm tra thiết bị định kỳ để phát hiện kịp thời tình trạng hao mòn hay quá nhiệt.

Giải pháp triệt để và đơn giản nhất vẫn là rút củ sạc ra khỏi ổ cắm ngay sau khi dùng xong. Bạn cũng có thể tắt công tắc trực tiếp trên ổ cắm nếu hạ tầng điện gia đình có hỗ trợ. Việc chủ động ngắt nguồn điện giúp loại bỏ hoàn toàn dòng điện tiêu thụ ở chế độ chờ. Thay đổi nhỏ trong sinh hoạt sẽ mang lại hiệu quả tiết kiệm điện năng bền vững cho cả gia đình.