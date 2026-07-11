Ốp lưng pin mặt trời sẽ khiến bộ sạc điện thoại hết thời?

Ý tưởng về những chiếc ốp lưng tích hợp pin mặt trời như dự án "ốp lưng thông minh đầu tiên trên thế giới" của hãng iPowerUp đang thu hút sự chú ý lớn. Công nghệ này hứa hẹn cung cấp nguồn năng lượng sạch và giúp người dùng giải phóng hoàn toàn khỏi đống dây cáp hay sạc dự phòng vướng víu. Tuy nhiên, một nghiên cứu vừa được công bố trên The International Journal of Life Cycle Assessment đã dội gáo nước lạnh vào kỳ vọng này khi khẳng định năng lượng mặt trời chưa thể thay thế củ sạc truyền thống trong tương lai gần.

Ốp lưng năng lượng mặt trời sắp khiến bộ sạc hết thời? ẢNH: GEMINI AI

Sự lép vế về hiệu suất và nghịch lý môi trường của ốp năng lượng mặt trời

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Klagenfurt (Áo) đã tiến hành so sánh dựa trên nhu cầu năng lượng tích lũy (CED) trong suốt vòng đời sản phẩm và kết luận sạc dự phòng có hiệu suất tốt hơn đáng kể. Trong khi sạc dự phòng đạt hiệu suất sạc rõ rệt là 64,77%, thì hiệu suất của các tấm pin mặt trời chỉ ở mức 10% và một tế bào quang điện đơn lẻ cũng chỉ đạt 12%. Chưa kể, các tấm pin này phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết, trở nên gần như vô dụng khi trời nhiều mây hoặc tối.

Nghịch lý lớn nhất nằm ở chỗ, dù mang danh nghĩa là năng lượng sạch, sạc pin mặt trời lại gây tác động tiêu cực đến môi trường tương đương hoặc thậm chí cao hơn sạc dự phòng do quá trình sản xuất tốn tài nguyên. Tính toán từ giới chuyên gia cho thấy phải mất gần 10 năm thì một bộ sạc năng lượng mặt trời mới đạt đến thời gian hoàn vốn năng lượng (EPBT) - tức là thời điểm lượng điện nó tạo ra bù đắp được chi phí năng lượng dùng để sản xuất chính nó. Đó là lý do vì sao công nghệ này hiện chỉ có thể thống trị trên những thiết bị tiêu thụ ít điện như máy tính cầm tay.

Dù công nghệ điện mặt trời đang tiến bộ và được kỳ vọng sẽ cải thiện hiệu suất nếu loài người chuyển dịch thành công từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng xanh, nhưng rào cản về kích thước vẫn là một bài toán hóc búa. Để tạo ra một tấm pin đủ nhỏ gọn để vừa vặn với mặt lưng điện thoại nhưng lại đủ mạnh mẽ để duy trì thiết bị hoạt động lâu dài là điều cực kỳ khó khăn ở thời điểm hiện tại.

Ý tưởng sạc điện thoại bằng năng lượng mặt trời dù rất tiềm năng nhưng các số liệu thực tế đã chứng minh công nghệ này chưa đủ chín muồi để thay thế củ sạc truyền thống. Khách hàng yêu công nghệ có lẽ vẫn phải tiếp tục chung sống với những củ sạc và dây cáp quen thuộc thêm một thời gian dài nữa trước khi micro-solar (hệ thống điện mặt trời cỡ nhỏ) đạt được bước tiến mang tính cách mạng.