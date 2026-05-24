Apple thiết kế lại ốp lưng iPhone 18

Theo đó, Apple có thể quay trở lại với cấu trúc vòng MagSafe quen thuộc thay vì tiếp tục sử dụng phần mặt lưng màu trắng mờ gây tranh cãi trên ốp lưng của iPhone 17 Pro.

Xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc, những ốp lưng trong suốt của bên thứ ba cho dòng iPhone 18 dường như áp dụng thiết kế MagSafe hình móng ngựa hoặc hình vòng tròn thoáng hơn. Khác với ốp lưng của iPhone 17 Pro, mẫu ốp lưng bị rò rỉ không có phần màu trắng mờ lớn ở mặt sau mà giữ cho hầu hết mặt sau hoàn toàn trong suốt.

Hình ảnh ốp lưng của loạt iPhone 18 đến từ bên thứ ba ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH MYDRIVERS

Thiết kế MagSafe hình móng ngựa của ốp lưng iPhone 18 Pro có thể nhằm giải quyết vấn đề logo Apple bị che khuất. Cấu trúc vòng MagSafe có một rãnh ở phía dưới giúp nhìn thấy logo Apple qua lớp vỏ trong suốt, đồng thời loại bỏ phần mặt lưng màu trắng mờ chiếm diện tích lớn. Cách tiếp cận này đã xuất hiện trong một số ốp lưng của bên thứ ba, duy trì khả năng nhận diện và lực hút từ tính của MagSafe trong khi vẫn giữ được hiệu ứng trong suốt.

Ốp lưng rò rỉ còn tiết lộ thiết kế quan trọng trên iPhone 18

Nếu Apple thực sự áp dụng thiết kế tương tự cho ốp lưng chính thức, đây có thể được xem là một sự điều chỉnh đối với những đánh giá tiêu cực về ốp lưng của iPhone 17 Pro.

Tuy nhiên, những hình ảnh này vẫn chỉ là thông tin rò rỉ từ các nhà sản xuất phụ kiện bên thứ ba và chưa thể xác nhận thiết kế cuối cùng của ốp lưng chính thức từ Apple. Các nhà sản xuất phụ kiện thường sản xuất ốp lưng mới dựa trên thông tin về kích thước và hình thức từ chuỗi cung ứng, vì vậy những hình ảnh này vẫn có giá trị tham khảo nhất định.

Những hình ảnh rò rỉ về ốp lưng củng cố thêm tin đồn về sự xuất hiện của dòng iPhone 18. Bên cạnh thiết kế MagSafe, các ốp lưng này cũng hé lộ một số chi tiết liên quan đến ngoại hình của dòng iPhone 18. Ốp bảo vệ cho iPhone 18 tiêu chuẩn cho thấy phần khoét camera có thể vẫn là bố cục kép theo chiều dọc, trong khi iPhone 18 Pro và 18 Pro Max giữ nguyên phần khoét camera ngang lớn, tiếp tục hướng thiết kế như dòng iPhone 17 Pro.