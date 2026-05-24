Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Apple thiết kế lại ốp lưng iPhone 18

Kiến Văn
Kiến Văn
24/05/2026 15:53 GMT+7

Những hình ảnh rò rỉ ốp lưng trong suốt của bên thứ ba dành cho iPhone 18, 18 Pro và 18 Pro Max cho thấy Apple có thể điều chỉnh thiết kế ốp lưng chính thức trong năm nay.

Theo đó, Apple có thể quay trở lại với cấu trúc vòng MagSafe quen thuộc thay vì tiếp tục sử dụng phần mặt lưng màu trắng mờ gây tranh cãi trên ốp lưng của iPhone 17 Pro.

Xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc, những ốp lưng trong suốt của bên thứ ba cho dòng iPhone 18 dường như áp dụng thiết kế MagSafe hình móng ngựa hoặc hình vòng tròn thoáng hơn. Khác với ốp lưng của iPhone 17 Pro, mẫu ốp lưng bị rò rỉ không có phần màu trắng mờ lớn ở mặt sau mà giữ cho hầu hết mặt sau hoàn toàn trong suốt.

Apple thiết kế lại ốp lưng iPhone 18 sau làn sóng chê bai iPhone 17 Pro - Ảnh 1.

Hình ảnh ốp lưng của loạt iPhone 18 đến từ bên thứ ba

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH MYDRIVERS

Thiết kế MagSafe hình móng ngựa của ốp lưng iPhone 18 Pro có thể nhằm giải quyết vấn đề logo Apple bị che khuất. Cấu trúc vòng MagSafe có một rãnh ở phía dưới giúp nhìn thấy logo Apple qua lớp vỏ trong suốt, đồng thời loại bỏ phần mặt lưng màu trắng mờ chiếm diện tích lớn. Cách tiếp cận này đã xuất hiện trong một số ốp lưng của bên thứ ba, duy trì khả năng nhận diện và lực hút từ tính của MagSafe trong khi vẫn giữ được hiệu ứng trong suốt.

Ốp lưng rò rỉ còn tiết lộ thiết kế quan trọng trên iPhone 18

Nếu Apple thực sự áp dụng thiết kế tương tự cho ốp lưng chính thức, đây có thể được xem là một sự điều chỉnh đối với những đánh giá tiêu cực về ốp lưng của iPhone 17 Pro.

Tuy nhiên, những hình ảnh này vẫn chỉ là thông tin rò rỉ từ các nhà sản xuất phụ kiện bên thứ ba và chưa thể xác nhận thiết kế cuối cùng của ốp lưng chính thức từ Apple. Các nhà sản xuất phụ kiện thường sản xuất ốp lưng mới dựa trên thông tin về kích thước và hình thức từ chuỗi cung ứng, vì vậy những hình ảnh này vẫn có giá trị tham khảo nhất định.

Những hình ảnh rò rỉ về ốp lưng củng cố thêm tin đồn về sự xuất hiện của dòng iPhone 18. Bên cạnh thiết kế MagSafe, các ốp lưng này cũng hé lộ một số chi tiết liên quan đến ngoại hình của dòng iPhone 18. Ốp bảo vệ cho iPhone 18 tiêu chuẩn cho thấy phần khoét camera có thể vẫn là bố cục kép theo chiều dọc, trong khi iPhone 18 Pro và 18 Pro Max giữ nguyên phần khoét camera ngang lớn, tiếp tục hướng thiết kế như dòng iPhone 17 Pro.

Tin liên quan

Ốp lưng cho iPhone 17 liệu có còn cần thiết?

Ốp lưng cho iPhone 17 liệu có còn cần thiết?

Loạt iPhone 17 sẽ chính thức lên kệ tại Việt Nam từ ngày 19.9, cho phép nhiều người tiêu dùng có thể cầm và trải nghiệm thực tế.

Khám phá thêm chủ đề

ốp lưng Apple iPhone 18 iPhone 17 Pro rò rỉ hình ảnh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận