Apple bán lại phụ kiện iPhone từng 'cháy hàng' với giá mềm hơn

Kiến Văn
22/05/2026 13:18 GMT+7

Apple tiếp tục bán lại một phụ kiện MagSafe được nhiều người dùng iPhone đánh giá cao nhờ thiết kế hỗ trợ tiếp cận tiện lợi.

Được thiết kế đặc biệt để hỗ trợ người khuyết tật, Hikawa Grip & Stand là phụ kiện giá đỡ và kẹp iPhone. Ở lần tái xuất này, sản phẩm không chỉ có thêm nhiều tùy chọn màu sắc mới mà còn có giá bán giảm xuống còn 54,95 USD.

Hikawa Grip & Stand có giá trước đó là 70 USD

Hikawa Grip & Stand là phụ kiện được phát triển thông qua sự hợp tác với nghệ sĩ và nhà thiết kế công nghiệp Bailey Hikawa nhằm kỷ niệm 40 năm ngày ra đời của thiết bị hỗ trợ người khuyết tật. Với thiết kế độc đáo, phụ kiện silicon này giúp người dùng dễ dàng giữ iPhone ổn định trong nhiều tư thế khác nhau, đồng thời có thể sử dụng như một giá đỡ để đặt dọc hoặc ngang.

Ra mắt lần đầu tiên vào tháng 11.2025, Hikawa Grip & Stand đã nhanh chóng bán hết khiến nhiều người dùng thất vọng. Tuy nhiên, những phản hồi tích cực từ những người sở hữu sản phẩm khiến Apple lắng nghe và quyết định sản xuất thêm. Lần này, Hikawa Grip & Stand sẽ được bán trên toàn cầu, với các tùy chọn màu sắc như Xám đá, Cam và Xanh lam.

Lý do Hikawa Grip & Stand được người dùng iPhone đánh giá cao

Trong một video quảng cáo về sản phẩm, nghệ sĩ Hikawa chia sẻ rằng thiết kế này được phát triển từ những cuộc trò chuyện với người khuyết tật nhằm cải thiện khả năng tiếp cận. Người dùng trên diễn đàn Reddit đã đánh giá cao thiết kế của Hikawa Grip & Stand, cho rằng nó giúp việc cầm nắm iPhone dễ dàng hơn, đặc biệt là khi xem nội dung trong tư thế nằm hoặc khi nấu ăn.

Mặc dù Apple chưa công bố số lượng hàng còn trong kho, nhưng trang sản phẩm hiện cho biết lịch giao hàng dự kiến vào giữa tháng 6. Nhờ vào sự hợp tác với PopSockets, việc sở hữu sản phẩm sẽ dễ dàng hơn so với lần ra mắt trước đó.

Được biết, Hikawa Grip & Stand không phải là phụ kiện duy nhất mà Apple bán ra thông qua sự hợp tác với các nhà thiết kế nổi tiếng.

