Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Lý do iPhone ngày càng chậm theo thời gian?

Kiến Văn
Kiến Văn
22/05/2026 09:07 GMT+7

Nhiều người dùng iPhone thường cảm thấy bực bội khi điện thoại của họ chạy chậm lại theo thời gian, mặc dù ứng dụng và dung lượng lưu trữ vẫn ổn định.

Thực tế, iPhone vẫn có thể hoạt động tốt, sạc được và pin giữ được điện. Tuy nhiên, có một số nguyên nhân tiềm ẩn dẫn đến tình trạng điện thoại chậm dần theo thời gian mà người dùng có thể tham khảo.

Một trong những dấu hiệu dễ nhận thấy là hiệu suất iPhone chậm rõ rệt khi tình trạng pin còn dưới mức 80%. Nếu muốn kiểm tra tình trạng pin của iPhone, người dùng có thể vào Cài đặt > Pin > Tình trạng pin. Nếu dung lượng tối đa thấp dưới 80% và chế độ quản lý hiệu suất được kích hoạt, hiện tượng chậm lại không phải là do tưởng tượng. Việc thay pin là cách có thể giúp khôi phục tốc độ cho iPhone, nhưng cần lưu ý rằng thay pin kém chất lượng có thể gây ra các vấn đề mới như quá nhiệt hoặc hoạt động không ổn định.

iPhone ngày càng chậm theo thời gian là vì sao? - Ảnh 1.

Có nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng pin cũ là nguyên nhân phổ biến

ẢNH: APPLE

Ngoài ra, dung lượng lưu trữ cũng ảnh hưởng đến hiệu suất của iPhone. Khi bộ nhớ gần đầy, điện thoại có thể vẫn hoạt động tốt với các tác vụ cơ bản, nhưng sẽ gặp khó khăn khi cập nhật, sử dụng camera hoặc chuyển đổi ứng dụng. Người dùng có thể kiểm tra dung lượng lưu trữ trong Cài đặt > Cài đặt Chung > Dung lượng iPhone để nhận diện vấn đề.

Khi phần cứng không phải là vấn đề làm chậm iPhone

Ảnh và video thường bị đổ lỗi, nhưng bộ nhớ đệm ứng dụng cũng là nguyên nhân chính gây ra tình trạng chậm chạp. Hơn nữa, các bản cập nhật iOS mới thường mang đến nhiều tính năng và dịch vụ mới, nhưng trên các thiết bị cũ hơn, sự tích lũy này có thể làm chậm điện thoại. Đặc biệt, các ứng dụng mới thường yêu cầu nhiều tài nguyên hơn, và sự không tương thích này có thể là một trong những nguyên nhân khiến iPhone chậm lại.

Nhiệt độ cao cũng có thể kích hoạt các giới hạn về hiệu suất, khiến iPhone hoạt động chậm hơn sau thời gian dài sử dụng. Hiện tượng nóng máy kéo dài cũng là dấu hiệu cảnh báo cần chú ý. Nếu iPhone chạy chậm và nóng cùng lúc, hãy thử khởi động lại thiết bị để xóa các trạng thái hệ thống tạm thời.

Cuối cùng, nếu nhận thấy các triệu chứng như khởi động lại ngẫu nhiên hoặc hoạt động không ổn định, có thể do lỗi phần cứng nghiêm trọng hơn. Việc thay pin hoặc cập nhật phần mềm có thể giúp cải thiện hiệu suất, nhưng nếu vấn đề vẫn tiếp diễn, đã đến lúc người dùng cần nâng cấp thiết bị.

Tóm lại, việc iPhone chậm lại theo thời gian không phải là điều bí ẩn. Pin cũ, bộ nhớ đầy, phần mềm tích lũy và các ứng dụng đòi hỏi nhiều tài nguyên hơn đều góp phần vào tình trạng này. Hiểu rõ nguyên nhân sẽ giúp người dùng tìm ra giải pháp hiệu quả, từ việc thay pin, tối ưu hóa hiệu suất cho đến quyết định nâng cấp thiết bị.

Tin liên quan

Apple cần học từ Samsung để nâng hiệu suất pin iPhone

Apple cần học từ Samsung để nâng hiệu suất pin iPhone

Apple gần đây bắt đầu dán nhãn năng lượng cho các mẫu iPhone, một bước đi quan trọng để người dùng dễ dàng nhận biết thông tin về số chu kỳ sạc của pin.

Khám phá thêm chủ đề

Iphone Apple Hiệu suất bản cập nhật dung lượng pin Bộ nhớ trong
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận