3 điểm trừ lớn của sạc không dây

Sạc không dây mang lại cảm giác hiện đại khi cho phép người dùng sạc pin chỉ bằng thao tác đặt máy lên bề mặt. Thiết bị này giúp người dùng thoát khỏi sự phiền phức của những sợi cáp dễ rối hoặc nhanh hỏng. Dù vậy, công nghệ này vẫn tồn tại những hạn chế rõ rệt so với phương thức sạc truyền thống. Hãy tìm hiểu kỹ các yếu tố này trước khi quyết định đầu tư thiết bị.

Sạc không dây có những nhược điểm lớn ẢNH: GEMINI AI

1. Trải nghiệm cầm nắm và sử dụng điện thoại bị hạn chế tối đa

Người dùng không thể vừa sạc vừa thao tác máy tự do như khi dùng cáp kết nối thông thường. Điện thoại bắt buộc phải nằm phẳng và cố định trên mặt đế sạc trong suốt quá trình nạp năng lượng. Mặc dù có các dạng chân đế hỗ trợ quan sát, tính linh hoạt khi cầm nắm vẫn bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, việc ngắt hoặc kết nối sạc lại diễn ra nhanh chóng chỉ bằng thao tác nhấc máy. Sạc có dây vẫn giữ ưu thế cho nhu cầu sử dụng liên tục khi đang sạc pin. Trong khi đó, sạc không dây sẽ thích hợp hơn khi bạn muốn đặt máy xuống để nghỉ ngơi.

2. Tốc độ nạp năng lượng chưa thể bắt kịp chuẩn sạc có dây

Tốc độ sạc không dây hiện tại vẫn chậm hơn khá nhiều so với phương thức sạc qua cáp nối. Ngay cả khi nâng lên công suất 25W với chuẩn Qi2.2, trải nghiệm thực tế vẫn chưa thực sự ấn tượng. Việc sử dụng các loại ốp lưng bảo vệ quá dày cũng làm giảm đáng kể tốc độ sạc.

Trái lại, công nghệ sạc có dây đang có những bước tiến vượt bậc về mặt công suất. Các mẫu smartphone mới có thể nạp tới 50% pin chỉ trong vòng 20 phút. Một số thương hiệu Android thậm chí đã đẩy công suất sạc có dây lên mức kỷ lục 240W.

3. Tỏa nhiệt nhiều và làm thất thoát năng lượng trong quá trình vận hành

Sạc không dây sản sinh ra lượng nhiệt lớn hơn đáng kể trong suốt quá trình truyền tải năng lượng. Việc tiếp xúc với nhiệt độ cao liên tục có thể làm đẩy nhanh quá trình chai pin về lâu dài. Dùng ốp lưng khi sạc không dây sẽ càng làm nhiệt độ bị giữ lại nhiều hơn.

Bên cạnh đó, hiệu suất truyền tải điện năng của sạc không dây chỉ đạt mức khoảng 70%. Khoảng 30% năng lượng còn lại bị thất thoát và biến thành nhiệt lượng trong quá trình sạc. Ngược lại, sạc có dây chỉ thất thoát từ 5 đến 10%, giúp tiết kiệm điện năng hơn.