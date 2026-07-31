Tắt ứng dụng ẩn trên Android để lấy lại 7 GB bộ nhớ lưu trữ

Việc dọn dẹp ứng dụng không sử dụng và bộ nhớ đệm là thói quen thường thấy của người dùng Android. Tuy nhiên, ít ai biết được rằng ngoài những thứ nói trên, còn có một ứng dụng hệ thống đang 'ngốn' dung lượng lưu trữ lên tới hàng GB. Cụ thể, đó là ứng dụng AICore, vốn chịu trách nhiệm duy trì và kết nối mô hình AI Gemini Nano trên các thiết bị chạy Android 14 trở lên, phổ biến nhất là dòng Pixel của Google. Việc tắt ứng dụng này giúp giải phóng dung lượng đáng kể mà không ảnh hưởng đến vận hành cốt lõi.

Cách lấy lại dung lượng lưu trữ cho điện thoại Android từ ứng dụng AICore

Dù không thể gỡ cài đặt hoàn toàn do là ứng dụng hệ thống, người dùng vẫn có thể tắt nó đi. Thao tác thực hiện bằng cách:

Vào Cài đặt (Settings).

Chọn Ứng dụng (Apps) và bấm vào Xem tất cả ứng dụng (See all apps).

Chọn AICore và bấm Tắt (Disable), trong hộp thoại thông báo bấm Disable app.

Tiếp theo bấm vào menu có hình ba dấu chấm ở góc trên bên phải, chọn Gỡ bản cập nhật (Uninstall updates).

Cách tắt ứng dụng AICore trên điện thoại Android ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ANDROID POLICE

Việc vô hiệu hóa ứng dụng lập tức giải phóng tới 7 GB dung lượng lưu trữ trên điện thoại.

Thao tác này giúp người dùng không còn bị làm phiền bởi các thông báo gợi ý AI phiền phức. Các tính năng như Magic Cue hay Magic Compose sẽ dừng việc đưa ra các đề xuất viết lại. Mặc dù vậy, việc tắt AICore không đảm bảo sẽ giúp tăng tốc độ hay cải thiện thời lượng pin. Người dùng cần cân nhắc kỹ vì sự thay đổi này sẽ làm mất một số tính năng AI.

Kiểm tra thực tế cho thấy ứng dụng Pixel Screenshots sẽ ngừng hoạt động hoàn toàn sau khi tắt AICore. Trong khi đó, các ứng dụng như Pixel Journal hay Máy ghi âm sẽ bị mất các tính năng tóm tắt. Tuy nhiên, ứng dụng Gemini cốt lõi vẫn vận hành bình thường nhờ xử lý trên điện toán đám mây. Do đó, người dùng vẫn có thể trải nghiệm các công cụ AI trực tuyến mà không gặp trở ngại.

Việc gỡ ứng dụng hệ thống thường không được khuyến khích vì dễ gây lỗi cho thiết bị Android. Dù vậy, AICore lại là trường hợp ngoại lệ vì chỉ phục vụ cho các mô hình AI trên máy. Nếu không có nhu cầu sử dụng AI thường xuyên, việc tắt AICore là quyết định hợp lý. Đây là giải pháp hữu hiệu giúp tối ưu không gian lưu trữ cho chiếc điện thoại của bạn.