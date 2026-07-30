Cách giúp Google Maps giải phóng hàng GB bộ nhớ điện thoại

Google Maps là một ứng dụng thiết yếu cho cả người dùng iPhone và Android, giúp chỉ đường khi lái xe, đi bộ hoặc đạp xe. Ứng dụng này không chỉ hỗ trợ người dùng trong việc tìm đường mà còn là công cụ hữu ích để khám phá các địa điểm thú vị trong thành phố mới.

Dữ liệu Google Maps có thể lớn lên tùy theo cách người dùng sử dụng ẢNH: K. VĂN

Công ty thường xuyên cập nhật và phát triển các tính năng mới cho Google Maps trên cả hai nền tảng di động, dẫn đến kích thước chiếm dụng tăng. Một số người dùng đã báo cáo rằng dung lượng lưu trữ của Google Maps có thể lên đến hàng chục gigabyte - con số có thể gây khó khăn cho những thiết bị chỉ có 64 GB hoặc 128 GB dung lượng lưu trữ. Tuy nhiên, trong hầu hết trường hợp, đây không phải là hiện tượng bình thường và có thể do vấn đề về bộ nhớ đệm dữ liệu.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc tăng dung lượng lưu trữ của Google Maps. Một trong số đó là việc người dùng tải bản đồ ngoại tuyến để tiết kiệm chi phí dữ liệu di động, vốn làm tăng dung lượng lưu trữ trên điện thoại. Thêm vào đó, tính năng Dòng thời gian, vốn cho phép người dùng lưu lại lịch sử vị trí, cũng tiêu tốn bộ nhớ cục bộ, đặc biệt sau khi Google chuyển dữ liệu này từ đám mây xuống thiết bị vào cuối năm 2023.

Giải phóng dung lượng chiếm dụng của Google Maps

Để quản lý dung lượng lưu trữ, người dùng có thể truy cập vào menu Bản đồ ngoại tuyến trong Google Maps (nhấp vào hình ảnh hồ sơ và chọn Bản đồ ngoại tuyến) để xem và xóa các bản đồ không cần thiết. Ngoài ra, người dùng cũng nên tắt tính năng tự động cập nhật bản đồ ngoại tuyến và tự động tải xuống bản đồ được đề xuất (trong phần Cài đặt) để tránh việc tải thêm dữ liệu không cần thiết.

Bản đồ ngoại tuyến là một trong những dữ liệu có thể chiếm dụng nhiều nhất trên Google Maps ẢNH: K. VĂN

Đối với tính năng Dòng thời gian, dung lượng lưu trữ sẽ khác nhau tùy thuộc vào từng người dùng. Người dùng có thể sao lưu dữ liệu Dòng thời gian để tránh mất mát thông tin khi khắc phục sự cố về dung lượng lưu trữ.

Nếu dung lượng lưu trữ vẫn cao sau khi kiểm tra các bản đồ ngoại tuyến và dữ liệu Dòng thời gian, vấn đề có thể nằm ở bộ nhớ đệm. Google đã cung cấp hướng dẫn để xóa dữ liệu bộ nhớ đệm trên cả iPhone và Android. Trên iPhone, người dùng có thể vào Cài đặt trong Google Maps, chọn Giới thiệu và điều khoản > Xóa dữ liệu ứng dụng. Điều tương tự cũng có thể thực hiện trên Android.

Sau khi thực hiện các bước trên, người dùng nên khởi động lại thiết bị và kiểm tra lại dung lượng lưu trữ của Google Maps. Nếu vấn đề vẫn tiếp diễn, việc xóa và cài đặt lại ứng dụng có thể là giải pháp cuối cùng. Hiện tại, phiên bản cơ bản của Google Maps dành cho iPhone có dung lượng khoảng 475 MB, trong khi phiên bản Android cũng chỉ chiếm vài trăm MB.