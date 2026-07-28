Google Maps gặp lỗi diện rộng, người dùng không thể xem mật độ giao thông

Cụ thể, nhiều người báo cáo rằng các vạch kẻ đường màu sắc, vốn giúp nhận diện tình trạng tắc nghẽn, đã biến mất hoàn toàn khỏi bản đồ của Google Maps. Sự cố khiến cho người dùng khó khăn trong việc nhận biết các tuyến đường có thể bị ùn tắc, ngay cả khi tình hình giao thông thực tế rất nghiêm trọng.

Nhiều người dùng dựa vào Google Maps để tránh các đoạn đường ùn tắc ẢNH: K. VĂN

Một người dùng trên Reddit, có tên Czerwony150, đã chỉ ra rằng màu sắc hiển thị giao thông trên Google Maps đột ngột ngừng hoạt động. Lỗi này dường như liên quan đến việc hiển thị và kết xuất, khiến cho các đường kẻ màu xanh lá cây, vàng, cam và đỏ không còn xuất hiện trên bản đồ tổng quan. Mặc dù người dùng vẫn có thể thấy một số thông tin như đường bị đóng và công tác bảo trì, nhưng tổng quan giao thông bằng màu sắc đã hoàn toàn biến mất.

Nhiều thiết bị và nền tảng ghi nhận sự cố với Google Maps

Sự cố đã được xác nhận trên nhiều thiết bị, bao gồm Xiaomi 17 Ultra chạy Hyper OS 3.0 và iPhone 17 Pro chạy iOS 27 bản beta công khai, cũng như khi truy cập Google Maps trên trình duyệt máy tính để bàn. Các biện pháp như bật/tắt lớp lưu lượng truy cập, chế độ ẩn danh, thay đổi tài khoản Google và xóa bộ nhớ đệm vẫn không giải quyết được vấn đề.

Theo báo cáo từ Android Authority, Google hiện vẫn chưa đưa ra phản hồi liên quan đến nguyên nhân và thời gian khắc phục sự cố này.

Việc thiếu hụt các yếu tố giao diện người dùng thiết yếu như chỉ báo mật độ giao thông là điều đáng lo ngại, đặc biệt khi Google đang thử nghiệm nhiều bản cập nhật mới. Khi mà công ty đang phát triển các tính năng như tích hợp trí tuệ nhân tạo Gemini và mở rộng các tiện ích trên Android Auto, việc duy trì chức năng cơ bản và tính ổn định của ứng dụng vẫn là ưu tiên hàng đầu. Người dùng hy vọng Google sẽ sớm khắc phục sự cố này để tránh tình trạng kẹt xe bất ngờ trong tương lai.