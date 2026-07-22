Lý do Android Auto không dây vẫn yêu cầu bật Wi-Fi trên điện thoại

Trên nhiều mẫu xe hiện đại, người dùng có thể kết nối điện thoại với hệ thống giải trí của xe một cách tự động ngay sau khi lên xe và khởi động máy nhờ tính năng Android Auto không dây. Đây là cách giúp người dùng không cần phải sử dụng dây cáp và loay hoay cắm kết nối, thậm chí không cần phải lấy điện thoại ra khỏi túi.

Android Auto ngày càng hiện diện phổ biến trên các mẫu xe hiện đại ẢNH: REUTERS

Mặc dù vậy, nhiều người lái xe vẫn không nhận ra trải nghiệm "không dây" này của Android Auto thực chất yêu cầu 2 kết nối riêng biệt: Bluetooth và Wi-Fi.

Bluetooth đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập kết nối ban đầu giữa điện thoại và xe, cũng như hỗ trợ gọi điện thoại rảnh tay. Kết nối Bluetooth giúp tiết kiệm năng lượng, cho phép điện thoại quét và ghép nối với hệ thống xe trong nền, từ đó thiết lập kết nối Wi-Fi. Nếu người dùng tắt Bluetooth trong khi lái xe, kết nối sẽ bị ngắt, điều đó cho thấy Bluetooth là yếu tố không thể thiếu để sử dụng Android Auto không dây.

Sau khi kết nối Bluetooth hoàn tất, điện thoại sẽ kết nối với mạng Wi-Fi Direct 5 GHz. Đây là lúc "phép màu" xảy ra, khi Wi-Fi Direct cung cấp băng thông cần thiết để xử lý giao diện người dùng, âm thanh chất lượng cao và dữ liệu cảm biến. Theo tài liệu của Google, yêu cầu về Wi-Fi 5 GHz là bắt buộc vì Bluetooth không đủ băng thông để truyền video liên tục.

Cách đưa Android Auto không dây vào xe chỉ hỗ trợ có dây

Đối với những mẫu xe chỉ hỗ trợ Android Auto có dây, người dùng có thể sử dụng các thiết bị chuyển đổi như Carlinkit, AAWireless và Motorola MA1. Những thiết bị này kết nối với điện thoại qua Bluetooth, sau đó thiết lập kết nối Wi-Fi Direct 5 GHz, giúp xe nhận diện như một kết nối có dây tiêu chuẩn.

Mặc dù Android Auto không dây mang lại sự tiện lợi, nhưng cũng có một số nhược điểm mà người dùng nên biết. Vì cả Bluetooth và Wi-Fi đều phải luôn bật dẫn đến sự hao pin điện thoại là điều không thể tránh khỏi. Nếu sử dụng bộ chuyển đổi, có thể xảy ra độ trễ kết nối. Ngoài ra, người dùng cần có điện thoại hỗ trợ 5G và chạy Android 11 trở lên.

Tóm lại, Android Auto không dây hoạt động hiệu quả nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa Bluetooth và Wi-Fi, mỗi công nghệ đảm nhận phần việc mà chúng được xem là giỏi nhất. Khi hiểu rõ cách thức hoạt động, người dùng sẽ thấy rằng sự phức tạp này hoàn toàn xứng đáng với trải nghiệm mà nó mang lại.