Thủ phạm âm thầm 'ngốn' hàng GB bộ nhớ và rút cạn pin điện thoại Galaxy

Bên cạnh những phần mềm rác có thể dễ dàng nhìn thấy bằng mắt thường, trên điện thoại Samsung còn tồn tại các ứng dụng hệ thống ẩn sâu bên trong. Một trong số đó là Samsung Language Core, công cụ AI chạy trực tiếp trên thiết bị để vận hành các tính năng ngôn ngữ. Tuy nhiên, một khi đào sâu vào phần cài đặt và tìm ra, bạn sẽ khó lòng ngó lơ bởi nó chiếm tới 3 GB dung lượng lưu trữ. Đáng ngại hơn, ứng dụng ẩn này còn là tác nhân chính gây ra tình trạng hao pin vô lý trên nhiều thiết bị.

Trên điện thoại Galaxy ẩn chứa phần mềm AI rác nên được gỡ bỏ

Mô hình AI này chịu trách nhiệm cung cấp năng lượng cho tính năng Writing Assist trên Samsung Keyboard, tóm tắt cuộc gọi và gợi ý trả lời thông minh. Điểm mấu chốt là chiếc điện thoại Galaxy thực hiện tất cả các tác vụ xử lý ngôn ngữ này hoàn toàn ở chế độ ngoại tuyến. Tiện ích này giúp bảo mật dữ liệu vì không phải gửi nội dung bạn gõ lên máy chủ từ xa, nhưng đổi lại hệ thống buộc phải dành riêng 3 GB bộ nhớ. Đối với những ai đang phải đau đầu vì điện thoại bị đầy dung lượng, đây là một sự lãng phí lớn.

Để khắc phục tạm thời tình trạng hao pin, người dùng có thể truy cập menu Pin trong phần cài đặt ứng dụng và chuyển sang chế độ Restricted (Hạn chế). Tuy nhiên, thao tác này không thể giúp lấy lại không gian lưu trữ mà mô hình AI đó đang chiếm dụng trên máy. Vì đây là ứng dụng hệ thống nên người dùng không thể tiến hành gỡ cài đặt hay tắt nó đi theo cách thông thường. Giải pháp triệt để nhất lúc này là phải tiến hành gỡ cài đặt các bản cập nhật của ứng dụng để xóa sạch mô hình 3 GB.

Chuyển chế độ hạn chế trên Samsung Language Core để giảm hao pin ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH REDDIT

Thao tác gỡ bản cập nhật được thực hiện dễ dàng thông qua biểu tượng ba dấu chấm trong menu cài đặt của Samsung Language Core. Sau khi thực hiện thành công, điện thoại Galaxy của bạn sẽ lập tức giải phóng được 3 GB dung lượng trống để máy hoạt động nhẹ nhàng hơn. Sự đánh đổi duy nhất là tính năng Writing Assist và các công cụ AI khác sẽ chuyển sang xử lý trên máy chủ của Samsung thay vì ngoại tuyến. Hãy tắt công tắc 'Chỉ xử lý dữ liệu trên thiết bị' (Process data only on this device) trong mục Galaxy AI để tiếp tục sử dụng bình thường.

Gỡ bỏ gói dữ liệu của Samsung Language Core ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Thực tế, sau một tuần thử nghiệm gỡ bỏ ứng dụng này trên chiếc Galaxy S26 của trang công nghệ HowToGeek, mọi tính năng hệ thống vẫn vận hành ổn định. Điện thoại vừa có thêm không gian trống để hoạt động, vừa loại bỏ được hoàn toàn tình trạng hiển thị ngốn pin trong bảng số liệu thống kê. Không chỉ Samsung, phần mềm AICore của Google trên các máy Android khác thậm chí còn ngốn tới 6 GB bộ nhớ cho các tác vụ tương tự. Do đó, nếu đang muốn cắt giảm những phần mềm AI rác, người dùng nên chủ động kiểm tra các ứng dụng hệ thống này.