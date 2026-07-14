Ý nghĩa biểu tượng hình thư mục trên điện thoại Samsung

Các thiết bị của Samsung, đặc biệt là dòng Galaxy S26, mang đến nhiều tính năng công nghệ hiện đại. Tuy nhiên, việc tìm hiểu và sử dụng hết các tính năng này có thể gặp khó khăn. Một trong những vấn đề phổ biến là biểu tượng hình thư mục có thể khiến người dùng bối rối. Tuy nhiên, mọi thứ không như lo ngại bởi đây thực chất là biểu tượng báo hiệu chúng thuộc không gian Secure Folder.

Chỉ có những ứng dụng được bảo vệ bởi Secure Folder mới xuất hiện biểu tượng thư mục ẢNH: KHƯƠNG NHA

Về cơ bản, Secure Folder là một ứng dụng của Samsung nhằm cho phép người dùng lưu trữ dữ liệu cá nhân trong không gian được bảo vệ bằng mật khẩu. Đây là ứng dụng hữu ích cho những ai coi trọng quyền riêng tư. Khi được kích hoạt, người dùng có thể thấy biểu tượng hoặc thông báo liên quan đến ứng dụng.

Để thiết lập Secure Folder, người dùng cần truy cập theo đường dẫn Settings > Security and privacy > More security settings và chọn Secure Folder. Chọn Continue và làm theo hướng dẫn để thiết lập mã PIN hoặc mật khẩu, đồng thời đừng quên bật Reset with Samsung account trong quá trình này.

Cách vô hiệu hóa biểu tượng Secure Folder

Giống như các ứng dụng khác, biểu tượng Secure Folder có thể khiến người dùng khó chịu. Tuy nhiên, người dùng có thể ẩn biểu tượng Secure Folder cũng như vô hiệu hóa thông báo gây phiền nhiễu từ tính năng này.

Để nhanh chóng ẩn thư mục, người dùng có thể vuốt xuống bằng hai ngón tay để mở Quick Settings, sau đó chạm vào biểu tượng Secure Folder để xóa nó khỏi màn hình ứng dụng.

Người dùng cũng có thể vô hiệu hóa biểu tượng Secure Folder trong Settings > Security and privacy > More security settings > Secure Folder và bật công tắc bên cạnh Add Secure Folder to Apps trên màn hình Apps.

Ngoài ra, người dùng cũng có thể tùy chỉnh giao diện của Secure Folder để ẩn tên và biểu tượng của nó. Để làm điều này, mở Secure Folder, nhập thông tin của người dùng, chọn More (ba dấu chấm dọc), sau đó nhấn Customize. Tại đây, người dùng có thể thay đổi tên ứng dụng, chọn màu sắc hoặc biểu tượng theo ý thích và nhấn Apply khi hoàn tất.

Cuối cùng, nếu không muốn nhận thông báo từ Secure Folder khi ứng dụng bị khóa, hãy làm theo các bước trên và chọn Notifications để bật hoặc tắt chúng.