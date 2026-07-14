Router Thread Border là gì? Có thể thay thế router Wi-Fi?

Nếu đang sở hữu các thiết bị nhà thông minh, bạn có thể đã nghe nói đến Thread - mạng không dây năng lượng thấp giúp các thiết bị tự động giao tiếp trực tiếp trong một hệ thống mạng lưới (Mesh). Nhờ sự hỗ trợ của ngôn ngữ chung Matter, Thread đang dần loại bỏ sự phụ thuộc vào các bộ điều khiển trung tâm cồng kềnh. Tuy nhiên, để các thiết bị trong mạng lưới này có thể trò chuyện được với mạng bên ngoài như Wi-Fi hay Ethernet, chúng cần một trợ thủ đặc biệt mang tên Thread Border Router (TBR).

Bộ định tuyến Thread Border là gì?

Vai trò cốt lõi của một TBR là làm cầu nối, liên kết mạng lưới Thread nội bộ với mạng bên ngoài để chuyển qua lại dữ liệu một cách thông suốt. Điều này cho phép người dùng dễ dàng điều khiển các thiết bị thông minh bằng điện thoại hoặc máy tính đang kết nối Wi-Fi trong nhà. Ngược lại, một bộ định tuyến Wi-Fi thông thường chỉ có nhiệm vụ duy nhất là tạo ra và quản lý mạng Wi-Fi cho các thiết bị sử dụng chung khác mà không thể tự định tuyến cho mạng lưới Thread.

Một mô hình bộ định tuyến Thread Border ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH CNX SOFTWARE

Nhiều người thường nhầm lẫn TBR với Thread Router thông thường, nhưng thực chất hai thiết bị này hoàn toàn khác biệt về mặt chức năng. Trong khi Thread Router chỉ chịu trách nhiệm định tuyến dữ liệu và quản lý các kết nối nội bộ bên trong mạng lưới Thread, thì TBR đóng vai trò như 'đại sứ' đối ngoại duy nhất. Để kiểm tra xem mình có sở hữu TBR hay không, bạn có thể tìm các thiết bị có nhãn 'Thread' hoặc 'Matter over Thread' trong ứng dụng quản lý nhà thông minh.

Các ví dụ phổ biến về thiết bị tích hợp TBR gồm HomePod mini, HomePod thế hệ thứ 2, Google Nest Wi-Fi Pro hoặc SmartThings Hub của Samsung. Nếu đang sử dụng hệ sinh thái Apple, việc kiểm tra sẽ nhanh chóng hơn thông qua mục Home Hubs & Bridges trong ứng dụng Home. Điều tuyệt vời là nhiều thiết bị Thread hiện nay đã được nhà sản xuất tích hợp sẵn tính năng TBR này bên trong để tự động làm việc và hỗ trợ lẫn nhau khi vận hành.

Ưu thế này tạo ra một hệ thống dự phòng hoàn hảo cho ngôi nhà thông minh của bạn trong suốt quá trình hoạt động. Nếu một thiết bị TBR bất ngờ bị hỏng hoặc mất kết nối, một thiết bị khác trong mạng lưới sẽ ngay lập tức tiếp quản vai trò đó một cách liền mạch. Nhờ đặc tính không cần dịch gói giao thức IP như các công nghệ IoT cũ, tính năng TBR có thể tích hợp trực tiếp vào thiết bị mà không cần thêm bất kỳ phần cứng cồng kềnh nào.