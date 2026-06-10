5 cách tận dụng router Wi-Fi cũ thay vì vứt bỏ

Trong thời đại công nghệ thay đổi nhanh chóng mặt, việc nâng cấp lên các hệ thống mạng đời mới thường khiến những chiếc bộ định tuyến (router) Wi-Fi cũ bị bỏ rơi và dần trở thành rác thải điện tử. Tuy nhiên, trước khi quyết định vứt bỏ chúng vào thùng rác, người dùng hoàn toàn có thể tận dụng các tính năng sẵn có để biến phần cứng cũ kỹ này thành những công cụ hỗ trợ mạng lưới đắc lực. Chỉ bằng vài bước tinh chỉnh phần mềm nội bộ, một chiếc router lỗi thời có thể lập tức được thổi vào một luồng sinh khí mới, giúp tối ưu hóa hệ thống mạng gia đình một cách hoàn toàn miễn phí.

Những chiếc router Wi-Fi cũ vẫn có thể tận dụng tốt cho nhiều mục đích ẢNH: PHONG ĐỖ

Biến thành thiết bị mở rộng sóng Wi-Fi (Repeater)

Một thiết bị mở rộng sóng Wi-Fi đơn giản là sẽ thu tín hiệu từ router chính rồi phát lặp lại để mở rộng phạm vi phủ sóng. Nhiều người không biết rằng phần lớn các router cũ đều có thể chuyển đổi thành một bộ lặp sóng hoàn toàn miễn phí. Người dùng chỉ cần đăng nhập vào trang cài đặt của thiết bị, kích hoạt chuyển đổi từ chế độ định tuyến sang chế độ bộ lặp (repeater mode) và chọn mạng Wi-Fi gốc cần lặp lại là công việc đã hoàn thành.

Tận dụng làm nút mạng mesh (Access Point)

Để tránh các nhược điểm về độ ổn định của bộ lặp sóng không dây, việc biến router cũ thành một điểm truy cập (Access Point - AP) là giải pháp tối ưu. Khi cài đặt cũ được chuyển sang chế độ AP, nó sẽ ngừng chức năng định tuyến và hoạt động như một trạm phát nhánh. Người dùng chỉ cần nối router cũ với router chính bằng một sợi cáp Ethernet; các thiết bị không dây ở gần nút mạng mới này sẽ ngay lập tức nhận được tín hiệu mạnh mẽ và đường truyền internet tốc độ cao, ổn định.

Chuyển đổi thành bộ chia mạng dây (Network Switch)

Khi bạn có nhu cầu cắm dây mạng cho nhiều thiết bị như máy tính, TV thông minh hay máy chơi game nhưng router chính đã hết cổng, chiếc router cũ sẽ là một bộ chia mạng dây thay thế hoàn hảo. Bằng cách tìm trong menu cài đặt để tắt dịch vụ DHCP hoặc nạp firmware tùy chỉnh, người dùng có thể kết nối nó với router chính qua cáp Ethernet để mở rộng thêm các cổng cắm. Bạn chỉ cần lưu ý kiểm tra tốc độ cổng của router cũ, bởi một số dòng máy đời cũ có thể bị giới hạn ở mức 100 Mbps thay vì chuẩn 1 Gbps hiện đại.

Sử dụng làm router VPN chuyên dụng

Nếu phần cứng cũ hỗ trợ các phần mềm mã nguồn mở, bạn có thể thiết lập thiết bị thành một điểm truy cập VPN chuyên dụng. Đây là phương thức gọn gàng để định tuyến cố định một vài thiết bị trong nhà qua kết nối bảo mật, an toàn mà không làm ảnh hưởng đến luồng mạng chung của các thành viên khác trong gia đình, đồng thời loại bỏ việc phải cài đặt các tiện ích mở rộng trình duyệt rườm rà.

Giữ lại làm router Wi-Fi dự phòng

Nếu không có nhu cầu thiết lập các chế độ trên, việc giữ lại chiếc router cũ để làm thiết bị dự phòng vẫn là phương án nên làm. Bộ định tuyến hiện tại có thể đột ngột hỏng hóc bất cứ lúc nào do sự cố điện, sét đánh hay va đập vật lý. Khi đó, một chiếc router dự phòng sẵn có trên kệ sẽ cứu vãn mạng internet của gia đình ngay lập tức.