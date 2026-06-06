Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Thủ thuật

Khi nào nên tắt và bật lại router Wi-Fi để mạng chạy mượt hơn

Kiến Văn
Kiến Văn
06/06/2026 20:26 GMT+7

Router Wi-Fi là thiết bị quan trọng trong việc kết nối internet, nhưng không phải ai cũng hiểu rõ cách thức hoạt động của chúng.

Một số người có thể không quan tâm đến việc tinh chỉnh cài đặt router Wi-Fi, trong khi những người khác lại dành nhiều thời gian để tối ưu hóa hiệu suất và phạm vi phủ sóng. Trong số này, một nhiệm vụ được cho là nên thực hiện một cách định kỳ là tắt/bật router Wi-Fi lại hay bị bỏ qua.

Khi nào nên tắt và bật lại router Wi-Fi để mạng chạy mượt hơn - Ảnh 1.

Khởi động lại router Wi-Fi sẽ giúp mạng hoạt động ổn định hơn

ẢNH: TẠO BỞI GEMINI AI

Khác với trước đây, việc bật/tắt router Wi-Fi (cũng như modem) trở nên đơn giản hơn bao giờ hết. Người dùng chỉ cần cắm thiết bị vào ổ điện, kết nối với modem hoặc thiết bị đầu cuối cáp quang từ nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP) và để router tự xử lý. Thông thường, người dùng chỉ nghĩ đến việc khởi động lại router khi gặp sự cố truy cập internet, nhưng việc khởi động lại router Wi-Fi thường xuyên ý nghĩa hơn nhiều.

Câu hỏi đặt ra là: Nên khởi động lại router bao nhiêu lần? Theo các chuyên gia, việc khởi động lại router mỗi tháng một lần là cần thiết để đảm bảo thiết bị hoạt động tối ưu. Quá trình này giúp xóa bộ nhớ tạm thời và khởi động lại toàn bộ hệ điều hành, từ đó giải quyết các vấn đề về kết nối hoặc tốc độ.

Cách khởi động lại router Wi-Fi đúng cách

Để khởi động lại router Wi-Fi, người dùng có thể thực hiện theo các bước sau: Nếu router có công tắc nguồn, người dùng có thể tắt nó đi. Nếu không, hãy rút phích cắm khỏi ổ điện, đợi ít nhất 30 giây, rồi cắm lại. Thao tác này sẽ giúp xóa mọi dữ liệu tạm thời và khởi động lại tất cả các tiến trình mạng.

Về cơ bản, người dùng không cần phải khởi động lại router Wi-Fi thường xuyên, thay vào đó chỉ cần thực hiện như một biện pháp bảo trì định kỳ. Nếu sau khi khởi động lại mà vẫn gặp sự cố kết nối, người dùng nên kiểm tra các nguyên nhân khác có thể gây ra vấn đề.

Ngoài ra, một số router cho phép người dùng khởi động lại từ xa thông qua ứng dụng trên điện thoại hoặc thiết lập lịch khởi động tự động vào thời điểm không có ai sử dụng internet.

Cần lưu ý rằng việc khởi động lại khác với việc thiết lập lại hoàn toàn, vốn đưa router về cài đặt gốc bằng việc sử dụng nút reset. Tuy nhiên, nút reset trên router chỉ nên được sử dụng như một biện pháp cuối cùng trong quá trình khắc phục sự cố.

Tin liên quan

Một cách có thể cứu router Wi-Fi hoạt động chập chờn

Một cách có thể cứu router Wi-Fi hoạt động chập chờn

Dù vẫn được nhắc đến trên nhiều diễn đàn công nghệ nhưng quy tắc reset 30-30-30 có thể không phù hợp với router Wi-Fi đời mới.

Khám phá thêm chủ đề

khởi động mạng internet Router Wi-fi khắc phục sự cố
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận