Khi nào nên tắt và bật lại router Wi-Fi để mạng chạy mượt hơn

Một số người có thể không quan tâm đến việc tinh chỉnh cài đặt router Wi-Fi, trong khi những người khác lại dành nhiều thời gian để tối ưu hóa hiệu suất và phạm vi phủ sóng. Trong số này, một nhiệm vụ được cho là nên thực hiện một cách định kỳ là tắt/bật router Wi-Fi lại hay bị bỏ qua.

Khởi động lại router Wi-Fi sẽ giúp mạng hoạt động ổn định hơn ẢNH: TẠO BỞI GEMINI AI

Khác với trước đây, việc bật/tắt router Wi-Fi (cũng như modem) trở nên đơn giản hơn bao giờ hết. Người dùng chỉ cần cắm thiết bị vào ổ điện, kết nối với modem hoặc thiết bị đầu cuối cáp quang từ nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP) và để router tự xử lý. Thông thường, người dùng chỉ nghĩ đến việc khởi động lại router khi gặp sự cố truy cập internet, nhưng việc khởi động lại router Wi-Fi thường xuyên ý nghĩa hơn nhiều.

Câu hỏi đặt ra là: Nên khởi động lại router bao nhiêu lần? Theo các chuyên gia, việc khởi động lại router mỗi tháng một lần là cần thiết để đảm bảo thiết bị hoạt động tối ưu. Quá trình này giúp xóa bộ nhớ tạm thời và khởi động lại toàn bộ hệ điều hành, từ đó giải quyết các vấn đề về kết nối hoặc tốc độ.

Cách khởi động lại router Wi-Fi đúng cách

Để khởi động lại router Wi-Fi, người dùng có thể thực hiện theo các bước sau: Nếu router có công tắc nguồn, người dùng có thể tắt nó đi. Nếu không, hãy rút phích cắm khỏi ổ điện, đợi ít nhất 30 giây, rồi cắm lại. Thao tác này sẽ giúp xóa mọi dữ liệu tạm thời và khởi động lại tất cả các tiến trình mạng.

Về cơ bản, người dùng không cần phải khởi động lại router Wi-Fi thường xuyên, thay vào đó chỉ cần thực hiện như một biện pháp bảo trì định kỳ. Nếu sau khi khởi động lại mà vẫn gặp sự cố kết nối, người dùng nên kiểm tra các nguyên nhân khác có thể gây ra vấn đề.

Ngoài ra, một số router cho phép người dùng khởi động lại từ xa thông qua ứng dụng trên điện thoại hoặc thiết lập lịch khởi động tự động vào thời điểm không có ai sử dụng internet.

Cần lưu ý rằng việc khởi động lại khác với việc thiết lập lại hoàn toàn, vốn đưa router về cài đặt gốc bằng việc sử dụng nút reset. Tuy nhiên, nút reset trên router chỉ nên được sử dụng như một biện pháp cuối cùng trong quá trình khắc phục sự cố.