Cách 'cứu' mạng giật lag khi cục Wi-Fi quá nóng

Trong kỷ nguyên của nhà thông minh và cuộc sống số, hệ thống mạng Wi-Fi được ví như 'dòng máu' duy trì hoạt động giải trí và công việc của cả gia đình. Gần như mọi ngôi nhà tại Việt Nam đều có một cục Wi-Fi hoạt động xuyên suốt tháng năm. Thế nhưng, có bao giờ bạn tự hỏi tại sao mạng nhà mình dạo này bỗng dưng yếu đi, sóng Wi-Fi hiển thị đầy vạch nhưng tải trang rất chậm, hoặc nhiều lúc router tự động ngắt kết nối rồi khởi động lại?

Mạng Wi-Fi nhà bạn bỗng dưng chậm chạp bất thường? ẢNH: GEMINI AI

Cục Wi-Fi 'lên cơn sốt' và những dấu hiệu bị bỏ qua

Nhiều người dùng thường đổ lỗi cho nhà mạng hoặc vội vã khởi động lại thiết bị. Thực tế dưới góc nhìn phần cứng, đây là những dấu hiệu cảnh báo rằng cục Wi-Fi đang quá nóng.

Khi một thiết bị mạng phải xử lý liên tục lượng dữ liệu khổng lồ, nó sẽ sinh ra một lượng nhiệt năng rất lớn. Nếu lượng nhiệt này không được giải phóng kịp thời, nó sẽ 'bóp nghẹt' hiệu năng của chip xử lý bên trong, làm giảm tuổi thọ linh kiện và tệ hơn là phá hỏng hoàn toàn thiết bị mạng.

Nhưng sự cần mẫn và mệt mỏi của cục Wi-Fi lại rất ít được người dùng để tâm. Khi rất nhiều gia đình Việt có thói quen cất router Wi-Fi vào sau kệ TV, đặt dưới góc bàn chật hẹp hoặc nhét vào các hộc tủ kín bưng, để không làm ảnh hưởng đến thẩm mỹ của phòng khách. Việc bịt kín không gian vô tình triệt tiêu toàn bộ cơ chế làm mát thụ động của thiết bị. Hầu hết router gia đình không có quạt gió, chúng chỉ có thể đẩy nhiệt ra ngoài qua các khe thoáng nhỏ trên vỏ nhựa. Khi đặt trong buồng kín, luồng khí nóng bị giữ lại, hun nóng bo mạch liên tục.

Tình hình càng tệ hơn nếu router được đặt ngay sát các thiết bị tỏa nhiệt lớn khác như thùng máy PC, máy chơi game console, smart TV hoặc đặt gần cửa sổ kính hứng trọn ánh nắng mặt trời. Ngoài ra, thói quen đặt cục Wi-Fi lên những bề mặt mềm như ghế sofa, tấm khăn trải hoặc chất chồng đồ đạc lên trên cũng làm bít kín các lỗ thoát khí, biến chiếc router thành một chiếc 'lò lửa' thực sự.

Router quá nóng khi được 'bảo quản' kỹ vì lý do thẩm mỹ ẢNH: GEMINI AI

Công thức tản nhiệt giúp mạng Wi-Fi luôn duy trì phong độ

Để giải cứu cục Wi-Fi khỏi cơn khủng hoảng nhiệt độ và đưa mạng internet trở lại phong độ cao nhất, bạn cần thực hiện ngay các bước tinh chỉnh cơ khí và vị trí theo khuyến nghị từ các chuyên gia mạng: