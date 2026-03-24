Tại sao nên rút phích cắm cục Wi-Fi mỗi tuần?

Phong Đỗ
24/03/2026 21:08 GMT+7

Tại sao các chuyên gia luôn khuyên người dùng nên rút phích cắm cục Wi-Fi định kỳ?

Bạn đóng tiền mạng đầy đủ nhưng Wi-Fi vẫn thường xuyên chập chờn hoặc hoạt động chậm chạp? Đừng vội gọi thợ sửa mạng, bởi đôi khi tất cả những gì thiết bị cần chỉ là một giấc ngủ ngắn trong 30 giây.

Trong thế giới công nghệ, việc khởi động lại (restart) đã trở thành một 'liều thuốc vạn năng'. Từ máy tính, điện thoại cho đến các hệ thống phức tạp hơn, việc tắt đi bật lại giúp hệ điều hành được làm mới hoàn toàn. Và bộ định tuyến (router) Wi-Fi cũng không ngoại lệ.

Bao lâu thì nên rút nguồn cục Wi-Fi một lần?

Khi cục phát Wi-Fi cũng biết 'mệt mỏi'

Thực tế, router Wi-Fi là một chiếc máy tính siêu nhỏ với CPU, RAM và hệ điều hành chuyên biệt. Khi hoạt động liên tục 24/7 từ tháng này qua năm khác, các tiến trình chạy ngầm và bộ nhớ đệm (cache) sẽ dần bị lấp đầy bởi các tệp tin rác hoặc lỗi phát sinh.

Hệ quả là thiết bị trở nên nóng hơn, xử lý dữ liệu chậm đi và đôi khi dẫn đến tình trạng 'treo' mạng dù đèn tín hiệu vẫn báo xanh. Việc rút nguồn điện sẽ xóa sạch các tệp tin tạm thời này, dừng mọi tiến trình bị lỗi và buộc thiết bị phải thiết lập lại một kết nối 'sạch' và tối ưu nhất với modem nhà mạng.

Tần suất bao lâu là 'tỷ lệ vàng'?

Các chuyên gia về mạng internet khuyến nghị người dùng nên thực hiện việc khởi động lại hằng tháng, hoặc lý tưởng nhất là hằng tuần. Một số dòng router hiện đại thậm chí còn tích hợp sẵn tính năng tự động khởi động lại trong phần cài đặt quản trị hoặc ứng dụng di động. Bạn có thể thiết lập để thiết bị tự làm mới mình vào lúc 3 giờ (thời điểm không ai sử dụng mạng) để luôn đảm bảo tốc độ tối đa sau đó.

Một lưu ý quan trọng mà người dùng cần biết là khởi động lại (Reboot/Power Cycle) khác hoàn toàn với Khôi phục cài đặt gốc (Reset).

  • Rút nguồn (Reboot): Chỉ đơn giản là tắt đi bật lại, mọi mật khẩu Wi-Fi và cài đặt vẫn được giữ nguyên.
  • Reset: Phải dùng que chọc vào lỗ nhỏ phía sau máy. Hành động này sẽ xóa sạch mọi thông tin cấu hình, đưa thiết bị về trạng thái nguyên gốc như lúc mới mua. Bạn sẽ phải tốn công cài đặt lại từ đầu nếu lỡ tay thực hiện điều này.

Router đắt tiền có thực sự giúp mạng nhanh hơn?

Khi đã đầu tư vào một gói cước internet chất lượng và dây cáp Ethernet hoàn hảo, việc sở hữu một router Wi-Fi tốt sẽ giúp người dùng tận dụng tối đa tốc độ kết nối.

