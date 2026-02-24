Router đắt tiền có thực sự giúp mạng nhanh hơn?

Router mà nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP) cung cấp thường chỉ đáp ứng nhu cầu cơ bản, đôi khi khiến người dùng gặp phải tình trạng tốc độ thấp hơn mong đợi. Trong những trường hợp này, việc mua router từ bên thứ ba có thể là giải pháp hiệu quả.

Việc đầu tư vào router cao cấp chỉ phù hợp cho một số đối tượng người dùng ẢNH: RTINGS

Trên thị trường hiện nay có nhiều loại router với mức giá khác nhau, từ vài trăm nghìn đồng đến gần 10 triệu đồng. Các router cao cấp thường đi kèm nhiều tính năng bổ sung như bảo mật mạng tốt hơn, VPN tích hợp và khả năng chặn trang web.

Mặc dù vậy, không phải ai cũng cần các tính năng trên router cao cấp. Nếu chỉ quan tâm đến tốc độ mạng, một router giá khoảng 2 triệu đồng cũng có thể cung cấp tốc độ Wi-Fi 7. Với Wi-Fi 7, tốc độ internet có thể lên đến vài Gbps, nhanh hơn nhiều so với tốc độ phổ biến vài trăm Mbps mà các ISP tại Việt Nam cung cấp.

Yếu tố quan trọng khi chọn mua router

Khi lựa chọn router, người dùng nên xem xét gói cước internet của mình. Nếu có gói cước tối đa 300 Mbps và chỉ cần kết nối một vài thiết bị, một router Wi-Fi 5 có giá vài trăm nghìn đồng cũng đáp ứng tốt nhu cầu. Nếu cần kết nối nhiều thiết bị hơn hoặc có gói cước nhanh hơn, router Wi-Fi 6 có giá chưa đến 1 triệu đồng vẫn trở thành lựa chọn hợp lý.

Wi-Fi Mesh là một trong những giải pháp phù hợp cho các ngôi nhà nhiều tầng ẢNH: T3

Đối với những hộ gia đình lớn hơn hoặc có gói internet tốt hơn, router hỗ trợ Wi-Fi 7 là lựa chọn tối ưu khi có thể mang đến tốc độ trên 1 Gbps và có giá dưới 2 triệu đồng trong các chương trình khuyến mãi. Mặc dù không phải là router ba băng tần, chúng vẫn cho phép người dùng tải xuống tệp lớn nhanh chóng và phát trực tuyến video chất lượng cao mà không gặp vấn đề.

Tuy nhiên, nếu là game thủ chuyên nghiệp hoặc thường xuyên phát video 4K, việc đầu tư vào router cao cấp hơn sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn. Đối với những ngôi nhà nhiều tầng, một router giá rẻ có thể không đủ khả năng phủ sóng. Trong trường hợp này, người dùng nên xem xét các router có phạm vi kết nối rộng hoặc hệ thống Wi-Fi Mesh để đảm bảo tín hiệu ổn định.

Nhìn chung, việc chọn router phù hợp không chỉ phụ thuộc vào tốc độ internet người dùng đang sử dụng mà còn vào nhu cầu sử dụng thực tế. Hãy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định đầu tư vào một thiết bị mới.