Vị trí đặt router ảnh hưởng ra sao đến kết nối internet?

Nhiều người vẫn gặp phải vấn đề về tốc độ mạng dù đã nâng cấp gói dịch vụ internet lên đến 1 Gbps và một trong những nguyên nhân chính không phải do tốc độ mà chính là vị trí đặt router (hay bộ định tuyến). Vị trí đặt router quan trọng hơn nhiều so với tốc độ mà người dùng đang trả, bởi vị trí không tốt, nhiều vấn đề có thể xảy ra như gián đoạn tín hiệu hoặc thậm chí mất kết nối.

Đặt sai vị trí router sẽ khiến tín hiệu Wi-Fi trở nên chập chờn ẢNH: DIGITALTRENDS

Lý do tín hiệu Wi-Fi suy yếu

Không giống như ánh sáng từ một bóng đèn, tín hiệu Wi-Fi suy yếu theo khoảng cách và bị cản trở bởi các vật thể như tường, sàn nhà và đồ nội thất. Ngay cả những ngôi nhà một tầng, các khu vực xa trung tâm gần như không thể kết nối với internet. Mặc dù điện thoại hiển thị đầy đủ vạch sóng Wi-Fi trong bếp, nhưng ở phòng ngủ chính, việc tải trang web đơn giản trở thành một thử thách.

Vật liệu xây dựng như gạch, bê tông và kim loại cũng có thể ảnh hưởng lớn đến tín hiệu Wi-Fi và làm suy yếu nó. Thậm chí, ngay cả những vật liệu như bông khoáng cách nhiệt cũng có thể chặn tín hiệu không dây.

Đâu là vị trí giúp tối ưu router

Để tối ưu hóa vị trí router, người dùng nên tránh đặt nó trong tủ quần áo hay dưới sàn nhà. Vị trí lý tưởng cho router là ở trung tâm, cao ráo và có tầm nhìn thông thoáng đến các phòng sử dụng nhiều nhất. Chiều cao của router cũng quan trọng khi đặt nó ở ngang ngực sẽ giúp tín hiệu phát ra hiệu quả hơn.

Hãy di chuyển router đến vị trí cao ráo và thông thoáng ẢNH: TOM'S GUIDE

Nếu một router đơn lẻ không đủ để phủ sóng toàn bộ ngôi nhà, người dùng có thể xem xét sử dụng hệ thống mạng lưới (mesh). Tuy nhiên, cần lưu ý hệ thống này có thể giảm tốc độ nếu các nút kết nối không dây với nhau. Thay vào đó, một hệ thống điểm truy cập có dây được cho là mang lại hiệu suất tốt hơn.

Trước khi quyết định vị trí cố định cho router, hãy thử với một dây nối dài và kiểm tra tốc độ internet ở các phòng khác nhau nhằm giúp người dùng xác định vị trí tối ưu cho thiết bị. Nếu vẫn gặp vấn đề về tốc độ, hãy kiểm tra các thiết bị kết nối có dây vì một sợi cáp cũ cũng có thể là nguyên nhân gây chậm mạng.

Cuối cùng, hãy nhớ rằng việc trả tiền cho gói internet tốc độ cao sẽ không mang lại hiệu quả nếu vị trí đặt router không hợp lý. Một vị trí trung tâm, cao ráo và thông thoáng sẽ giúp người dùng tận dụng tối đa hiệu suất mạng của mình.