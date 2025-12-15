Loại router Wi-Fi đang kìm hãm tốc độ internet

Trong khi chúng ta thường háo hức nâng cấp laptop hay smartphone, router lại bị bỏ quên và ảnh hưởng lớn đến hoạt động truy cập internet của người dùng, ngay cả khi đường truyền có tốc độ cao. Tất cả tập trung vào những chiếc router cũ kỹ, đặc biệt là loại router 2,4 GHz được ra đời từ những ngày đầu của mạng gia đình và đang dần trở nên lỗi thời.

Các mẫu router Wi-Fi đời cũ thường chỉ có một băng tần hoạt động ẢNH: The Strategist

Băng tần 2,4 GHz lần đầu tiên được sử dụng rộng rãi vào năm 1999 với chuẩn 802.11b, cho phép tốc độ truyền dữ liệu tối đa 11 Mbps. Tốc độ này đã được cải thiện lên 54 Mbps với chuẩn 802.11g sau đó nhiều năm.

Các phiên bản sau này cải thiện tốc độ hơn nữa, nhưng thực tế router 2,4 GHz chỉ đạt tốc độ tối đa vào khoảng 100 Mbps. Trong khi đó, router Wi-Fi 5 GHz có thể đạt tốc độ lên đến 1 Gbps, và Wi-Fi 7 6 GHz được cấp phép tại Mỹ vào năm 2020 có thể đạt tốc độ 2 Gbps.

Vấn đề với router 2,4 Hz

Từng là thiết bị thiết yếu, nhưng router 2,4 GHz hiện đã bộc lộ nhiều hạn chế, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu sử dụng dữ liệu ngày càng cao. Tốc độ truyền dữ liệu thấp và sự tắc nghẽn do nhiều thiết bị cùng sử dụng băng tần 2,4 GHz là những vấn đề lớn. Các thiết bị như máy theo dõi trẻ em, camera an ninh và lò vi sóng có thể gây nhiễu sóng, làm giảm hiệu suất kết nối, đặc biệt trong các khu chung cư.

Các router hiện đại hỗ trợ băng tần Wi-Fi kép cho khả năng kết nối với các thế hệ mới lẫn cũ ẢNH: T.L

Ngay cả khi băng tần 2,4 GHz có khả năng phủ sóng tốt hơn và xuyên qua tường hiệu quả, việc chỉ dựa vào nó cho một mạng lưới hiện đại là không khả thi. Thay vì loại bỏ hoàn toàn, người dùng nên xem xét lựa chọn router băng tần kép để kết nối các thiết bị cũ, trong khi vẫn làm việc với các thiết bị hiện đại ở tốc độ tốt hơn nhiều.

Tuy nhiên, trước khi quyết định vứt bỏ router 2,4 GHz cũ, người dùng có thể tái sử dụng nó cho các thiết bị IoT hoặc như một bộ mở rộng Wi-Fi. Hãy bỏ qua suy nghĩ sử dụng router 2,4 GHz như là một trung tâm cho hộ gia đình hiện đại bởi nó sẽ nhanh chóng bị quá tải với các công việc như phát video trực tuyến hay chơi game.