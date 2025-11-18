Lý do xuất hiện biểu tượng 'em bé Wi-Fi' trên một số smartphone

Được gọi là "em bé Wi-Fi", biểu tượng này đang gây ra nhiều câu hỏi về ý nghĩa của nó đối với kết nối mạng Wi-Fi trên smartphone và mức tiêu thụ pin sẽ ra sao.

Trên X, người dùng có tên @OutofGalaxyy đã chia sẻ nội dung với câu hỏi: "Biểu tượng Wi-Fi của tôi đã có em bé. Tại sao vậy?".

Nhiều người dùng smartphone có thể thấy lạ vì hai biểu tượng Wi-Fi bỗng nhiên xuất hiện ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Về cơ bản, câu hỏi này đề cập đến biểu tượng Wi-Fi bổ sung xuất hiện trên một số smartphone Android, liên quan đến công nghệ tăng tốc Wi-Fi kép, hay còn gọi là "tăng tốc kênh đôi". Tính năng này cho phép điện thoại kết nối đồng thời với cả hai băng tần Wi-Fi của router, bao gồm băng tần 2,4 GHz và 5 GHz. Thay vì chỉ chọn một trong hai mạng dựa trên độ mạnh, thiết bị sẽ sử dụng cả hai kênh song song.

Ưu và nhược điểm của 'em bé Wi-Fi'

Việc truy cập đồng thời cả hai tần số Wi-Fi có thể cải thiện đáng kể kết nối internet, giúp mang lại tốc độ dữ liệu cao hơn, kết nối ổn định hơn và độ trễ thấp hơn. Điều này đặc biệt hữu ích cho các ứng dụng yêu cầu băng thông lớn như phát trực tuyến, chơi game trực tuyến hoặc truyền tệp lớn. Tuy nhiên, nhược điểm của tính năng này là nó có thể làm tăng mức tiêu thụ năng lượng của thiết bị, dẫn đến giảm thời lượng pin khi tính năng được kích hoạt.

Trong thực tế, tăng tốc kênh đôi với Wi-Fi kép không phải là một tính năng mới khi nó đã có mặt trên nhiều thiết bị Android từ năm 2019. Biểu tượng Wi-Fi bổ sung thường chỉ xuất hiện khi điện thoại thực sự sử dụng cả hai băng tần cùng lúc. Tính năng này phổ biến trên các thiết bị của các nhà sản xuất Trung Quốc như OnePlus, Xiaomi, Oppo, Vivo và Realme. Tuy nhiên, không phải tất cả ứng dụng đều tự động tận dụng được tính năng này, vì một số ứng dụng không hỗ trợ việc sử dụng đồng thời cả hai băng tần Wi-Fi.