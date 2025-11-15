Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Thủ thuật

Biểu tượng Wi-Fi có số trên smartphone Android nói lên điều gì?

Kiến Văn
Kiến Văn
15/11/2025 17:13 GMT+7

Khi quyết định mua một chiếc smartphone mới, người dùng thường phải đối mặt với sự lựa chọn giữa hai hệ điều hành phổ biến: Android và iOS.

Trong khi iPhone được biết đến với giao diện đơn giản và dễ sử dụng, smartphone Android lại nổi bật với nhiều tính năng đa dạng hơn. Một trong những điểm khác biệt rõ rệt giữa hai hệ điều hành này là cách hiển thị thông tin trên màn hình.

Biểu tượng Wi-Fi có số trên smartphone Android nói lên điều gì - Ảnh 1.

Nhiều điện thoại Android hiện nay hiển thị số bên cạnh biểu tượng Wi-Fi

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trên smartphone Android, người dùng thường thấy nhiều biểu tượng hơn, trong đó có biểu tượng Wi-Fi. Biểu tượng này không chỉ cho biết tình trạng kết nối mà còn có thể hiển thị một con số bên cạnh, đại diện cho thế hệ Wi-Fi mà thiết bị đang sử dụng.

Các con số như 5, 6 hoặc 7 tương ứng với các chuẩn Wi-Fi 802.11ac, 802.11ax và 802.11be. Sự khác biệt giữa các thế hệ Wi-Fi này chủ yếu nằm ở tốc độ, độ trễ và khả năng hoạt động trong môi trường đông đúc.

Tính năng hữu ích mà nhiều người dùng smartphone Android bỏ qua

Việc nhận biết thế hệ Wi-Fi là rất quan trọng. Nếu smartphone hiển thị số bên cạnh biểu tượng Wi-Fi, điều đó có nghĩa là cả bộ định tuyến và thiết bị đều đang sử dụng cùng một chuẩn không dây. Tuy nhiên, nếu bộ định tuyến không được cập nhật, người dùng có thể chỉ kết nối được với thế hệ Wi-Fi thấp hơn, mặc dù điện thoại hỗ trợ công nghệ mới hơn.

Biểu tượng Wi-Fi có số trên smartphone Android nói lên điều gì - Ảnh 2.

Một số smartphone Android thậm chí còn hiển thị chỉ báo lưu lượng mạng

ẢNH: SLASHGEAR

Thế hệ mới nhất, Wi-Fi 7, mang lại nhiều cải tiến như khả năng kết nối với nhiều băng tần cùng lúc giúp tối ưu hóa tốc độ và cường độ tín hiệu. Để tận dụng tối đa tốc độ internet, người dùng nên kết nối với mạng 5 GHz thay vì 2,4 GHz.

Ngoài ra, một số smartphone Android hiện đại còn hiển thị chỉ báo lưu lượng mạng, cho phép người dùng theo dõi tốc độ tải lên và tải xuống theo thời gian thực. Tuy nhiên, chỉ báo này không phản ánh tốc độ tối đa của mạng mà chỉ cho biết thông lượng tức thời tại thời điểm đó. Người dùng có thể tắt tính năng này nếu cảm thấy phiền phức.

Tóm lại, việc hiểu rõ về các thế hệ Wi-Fi và các chỉ báo trên smartphone Android sẽ giúp người dùng tối ưu hóa trải nghiệm kết nối internet của mình.

Khám phá thêm chủ đề

smartphone Android Wi-fi biểu tượng tốc độ mạng lưu lượng mạng
