Google phát cảnh báo quan trọng cho người dùng smartphone

Mặc dù người dùng smartphone có quyền quyết định có tuân theo khuyến cáo hay không, nhưng Google khuyên rằng việc tuân thủ hướng dẫn của công ty này là cần thiết để bảo vệ an toàn thông tin cá nhân.

Theo Google, các mạng Wi-Fi công cộng thường không được mã hóa, điều này khiến chúng dễ bị tấn công. Cảnh báo này được đưa ra trong bối cảnh 94% người dùng Android có nguy cơ trở thành nạn nhân của các cuộc tấn công qua tin nhắn - một hoạt động ngày càng tinh vi và có thể gây ra tổn thất tài chính nghiêm trọng.

Việc truy cập Wi-Fi công cộng đang khá phổ biến với người dùng smartphone hiện nay ẢNH: REUTERS

Báo cáo của Google cho thấy 73% người dùng lo ngại về lừa đảo qua điện thoại di động, trong khi 84% cho rằng vấn đề này đang gây nguy hiểm cho xã hội. Để giảm thiểu rủi ro, Google khuyến nghị người dùng nên tránh sử dụng Wi-Fi công cộng.

Cục An ninh vận tải Mỹ (TSA) cũng đã đưa ra cảnh báo tương tự, nhấn mạnh rằng việc sử dụng Wi-Fi công cộng có thể dẫn đến các cuộc tấn công trung gian, trong đó kẻ tấn công can thiệp vào giao tiếp giữa thiết bị và máy chủ. Ngoài ra, người dùng có thể kết nối với các tín hiệu Wi-Fi giả mạo.

Tuy nhiên, quan điểm của Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) lại trái ngược khi cho rằng mạng Wi-Fi công cộng hiện nay đã an toàn hơn nhờ vào việc mã hóa dữ liệu. FTC khẳng định rằng hầu hết trang web hiện nay đều sử dụng mã hóa để bảo vệ thông tin người dùng.

Người dùng smartphone nên làm gì?

Để đảm bảo an toàn khi sử dụng Wi-Fi công cộng và các trạm sạc công cộng, TSA khuyến cáo người dùng smartphone nên:

Sử dụng VPN an toàn, tránh các dịch vụ không uy tín.

Chỉ truy cập các trang web có biểu tượng ổ khóa và địa chỉ bắt đầu bằng "https".

Kiểm tra mã định danh Wi-Fi trước khi kết nối.

Vô hiệu hóa kết nối tự động với các mạng không xác định.

Trong trường hợp sử dụng trạm sạc công cộng, người dùng nên:

Sử dụng ổ cắm điện thông thường với bộ sạc riêng.

Mang theo sạc dự phòng.

Sử dụng bộ chặn dữ liệu USB để ngăn chặn việc truyền dữ liệu khi sạc.

Việc áp dụng những biện pháp nói trên được cho là sẽ giúp người dùng bảo vệ thông tin cá nhân và tránh khỏi các rủi ro không đáng có khi sử dụng Wi-Fi và sạc công cộng.