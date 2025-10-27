Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

iPhone 18 Pro có thể kết nối internet từ không gian

Kiến Văn
Kiến Văn
27/10/2025 14:43 GMT+7

Apple đang nỗ lực đưa công nghệ internet vệ tinh 5G vào các mẫu iPhone trong tương lai, với khả năng ra mắt sớm nhất vào năm 2026.

Theo Digitaltrends, các mẫu iPhone 18 Pro, 18 Pro Max và có thể cả một phiên bản màn hình gập sẽ được trang bị tính năng này. Khác với các tính năng vệ tinh hiện tại chỉ cho phép gửi tin nhắn khẩn cấp hoặc tìm điện thoại khi không có mạng, công nghệ mới sẽ cung cấp internet tốc độ cao trực tiếp từ vệ tinh, bất kể vị trí của người dùng.

iPhone 18 Pro có thể kết nối internet từ không gian - Ảnh 1.

Apple có thể chọn SpaceX làm nhà cung cấp internet vệ tinh cho iPhone 18 Pro

ẢNH: NAV DRISTI

Với khả năng này, người dùng iPhone hoàn toàn có thể lướt web hoặc phát video mà không cần đến mạng lưới điện hay tháp di động, ngay cả khi họ đang ở vùng sâu vùng xa.

Ai sẽ cung cấp internet từ không gian cho iPhone 18 Pro?

Apple đang hợp tác với công ty Globalstar cho các dự án vệ tinh của mình. Tuy nhiên, các nguồn tin gần đây cho biết Apple có thể đang xem xét hợp tác với SpaceX của tỉ phú Elon Musk. Lý do là SpaceX vừa bắt đầu sử dụng loại tín hiệu vô tuyến mà Apple cần cho công nghệ này, trong khi Globalstar đang gặp khó khăn tài chính và có thể sẽ bán công ty.

Câu hỏi đặt ra là liệu Apple có thực sự hợp tác với SpaceX hay không? Mặc dù hai công ty không có mối quan hệ thân thiết, nhưng việc iPhone kết nối trực tiếp với mạng lưới vệ tinh Starlink sẽ mở ra nhiều cơ hội mới. Nếu điều này trở thành hiện thực, người dùng sẽ có khả năng kết nối toàn cầu ở bất kỳ đâu trên hành tinh, điều này đặc biệt hữu ích cho những người thích du lịch, sống ở vùng hẻo lánh hoặc cần phương án dự phòng trong trường hợp khẩn cấp.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều câu hỏi cần giải đáp: Liệu dữ liệu của người dùng có được bảo mật khi truyền qua không gian? Chi phí sử dụng dịch vụ này sẽ là bao nhiêu mỗi tháng? Và liệu chúng ta có chấp nhận việc gia tăng số lượng vệ tinh trong không gian hay không? Đặc biệt, liệu Apple có thể thay đổi quan điểm thế giới di động về internet vệ tinh hay chỉ đơn giản là tìm cách mới để thu hút người dùng đăng ký gói dịch vụ cao cấp?

Khám phá thêm chủ đề

iPhone 18 Pro Apple SPACEX internet vệ tinh tính năng mới
