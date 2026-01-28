3 cách tận dụng điện thoại cũ thay vì vứt bỏ

Khi cơn sốt 'lên đời' điện thoại mới chưa bao giờ hạ nhiệt, nhiều người dùng chọn cách nhanh nhất là đổi máy cũ lấy trợ giá. Tuy nhiên, các chuyên gia công nghệ cảnh báo rằng số tiền bạn nhận lại thường thấp hơn rất nhiều so với giá trị sử dụng còn lại của máy. Vậy thay vì để điện thoại cũ nằm một xó và bám bụi trong ngăn kéo, hãy thử những cách sau đây.

Điện thoại cũ vẫn hữu ích nếu biết cách tận dụng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH UNPLASH

Trung tâm điều khiển nhà thông minh '0 đồng'

Chỉ cần một giá đỡ gắn tường và bộ sạc cố định, chiếc iPhone hay Android cũ sẽ ngay lập tức biến thành một bảng điều khiển Smart Home quyền năng. Bạn có thể theo dõi camera an ninh, điều chỉnh ánh sáng hay kiểm tra thời tiết chỉ bằng một cú chạm, thay vì phải mua thêm các thiết bị chuyên dụng đắt đỏ.

'Cứu tinh' cho công việc và pin điện thoại chính

Việc tách biệt điện thoại cá nhân và điện thoại công việc đang trở thành xu hướng của những người làm việc năng suất. Chiếc máy cũ sẽ đảm nhận toàn bộ các ứng dụng 'nặng đô' về thông báo như Slack, Email hay Zalo công việc. Điều này không chỉ giúp bạn tránh bị xao nhãng bởi mạng xã hội mà còn giúp chiếc điện thoại chính mới mua không bị chai pin quá nhanh.

Bán lại điện thoại cũ theo cách thông minh hơn

Khảo sát cho thấy, tự rao bán một thiết bị đời cũ trên các nền tảng trực tuyến thường mang lại số tiền cao gấp 2 - 4 lần so với việc đưa lại cho các đại lý. Với số tiền chênh lệch này, bạn vẫn dư sức sắm thêm bộ phụ kiện cao cấp hoặc chi trả cho các dịch vụ giải trí trong cả năm. Vì vậy, hãy tìm đến các sàn giao dịch đồ cũ uy tín để rao bán, vì có thể ở đâu đó đang có người rất cần chiếc điện thoại 'hết thời' của bạn.

Áp dụng những gợi ý trên sẽ giúp bạn trở thành người tiêu dùng thông thái trước khi quyết định 'chia tay' người bạn cũ của mình.