5 mẹo công nghệ triệu view thực chất chỉ là cú lừa gây hại

Những lời khuyên nghe có vẻ thông minh và hứa hẹn sửa chữa dễ dàng luôn được lan truyền nhau trên mạng xã hội. Tuy nhiên, đằng sau những video mẹo vặt 'thần kỳ' là những rủi ro hỏng hóc thiết bị không thể cứu vãn.

Có nhiều mẹo vặt trên mạng nhưng thực chất có thể gây hư hỏng điện thoại ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ASK COMPUTER

Dùng kem đánh răng để chữa màn hình điện thoại nứt

Nhiều video hướng dẫn bôi kem đánh răng lên vết nứt màn hình để làm chúng biến mất một cách thần kỳ. Thực tế, các hạt mài mòn trong kem đánh răng sẽ phá hủy lớp phủ oleophobic (chống vân tay) trên màn hình. Tệ hơn, chất lỏng từ kem sẽ thấm sâu vào kẽ nứt, làm hỏng cảm biến cảm ứng và khiến vết nứt lan rộng hơn.

Bỏ điện thoại vào thùng gạo để 'cấp cứu' khi dính nước

Đây là mẹo phổ biến nhất nhưng cũng tai hại nhất. Gạo không thể hút ẩm từ sâu bên trong các mạch điện, nơi nước gây ra sự rỉ sét nghiêm trọng. Ngược lại, bụi cám và các hạt gạo nhỏ có thể lọt vào cổng sạc, loa, gây kẹt và hư hỏng phần cứng. Việc vùi thiết bị vào gạo thực chất chỉ làm chậm quá trình bay hơi tự nhiên của nước.

Tải thêm bộ nhớ RAM cho máy tính

Lợi dụng sự thiếu hiểu biết về phần cứng, một số trang web hứa hẹn giúp máy tính chạy nhanh hơn bằng cách 'tải thêm RAM'. Thực tế, RAM là linh kiện vật lý gắn trên bo mạch chủ, không thể được bổ sung qua phần mềm. Những trang web này thường là 'cú lừa' hoặc chứa mã độc đe dọa đánh cắp dữ liệu người dùng.

Sử dụng 'mã vạn năng' để bẻ khóa mọi loại điện thoại

Các bài viết trên diễn đàn thường chia sẻ các dãy số bí mật được cho là có thể vượt qua mọi lớp mật khẩu hay mã PIN. Trên smartphone hiện đại, bảo mật được gắn liền với mã hóa phần cứng và ID cá nhân. Không có một mã số chung nào có thể mở khóa máy. Những mã này thường chỉ là mã dịch vụ để kiểm tra IMEI hoặc nếu không may, chúng sẽ kích hoạt lệnh xóa sạch dữ liệu của bạn.

Mẹo duyệt web ẩn danh để săn vé máy bay và phòng khách sạn giá rẻ

Nhiều người tin rằng chế độ ẩn danh sẽ ngăn các trang web theo dõi và tăng giá dựa trên lịch sử tìm kiếm. Tuy nhiên, hệ thống định giá của các hãng du lịch vận hành dựa trên thuật toán phức tạp về nhu cầu thực tế, số lượng chỗ trống và thị trường theo thời gian thực. Chế độ ẩn danh chỉ giúp bạn có một phiên làm việc 'sạch' thông tin cá nhân, hoàn toàn không làm giảm giá vé.