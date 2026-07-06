Vì sao Galaxy S24 Ultra vẫn là lựa chọn tốt nhất hiện nay?

Nếu đang săn tìm chiếc điện thoại Samsung mới và mạnh mẽ nhất, Galaxy S26 Ultra với bộ vi xử lý hàng đầu và màn hình chống nhìn trộm độc đáo dường như là sự lựa chọn hiển nhiên. Tuy nhiên, đối với những người dùng thực tế muốn tối ưu hóa ngân sách, mẫu máy mới nhất chưa chắc đã là thiết bị đáng tiền nhất. Thay vào đó, chiếc Galaxy S24 Ultra đã hai năm tuổi mới chính là 'vũ khí bí mật' mang lại giá trị sử dụng đỉnh cao và cực kỳ bền bỉ cho 5 năm tới.

Galaxy S24 Ultra là lựa chọn kinh tế nhất hiện nay ẢNH: SAMSUNG





Mẫu Galaxy mạnh mẽ và cam kết phần mềm dài hạn vượt trội

Trong khi Samsung đang dần từ bỏ ngôn ngữ thiết kế góc cạnh sắc sảo trên dòng S25 và S26 Ultra để chuyển sang các góc bo tròn mềm mại dễ bị hòa lẫn, S24 Ultra vẫn giữ được vẻ ngoài vuông vức đầy táo bạo mang phong cách dòng Note. Khung viền titan vững chắc cùng màn hình phẳng hoàn toàn kết hợp lại giúp máy sở hữu một diện mạo đầy thực dụng và khác biệt. Đặc biệt, tấm nền Super AMOLED 6,8 inch với độ sáng 2.600 nit của S24 Ultra thậm chí còn xử lý hiện tượng phản chiếu và biến đổi màu sắc tốt hơn một số màn hình thế hệ mới.

Mặc dù sở hữu con chip Snapdragon 8 Gen 3 cũ hơn, nhưng hiệu năng thực tế của S24 Ultra vẫn vận hành mượt mà không hề giật lag và hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng với các bộ vi xử lý flagship hiện thời. Viên pin dung lượng lớn 5.000 mAh cùng hệ thống camera chính 200 MP xuất sắc đảm bảo trải nghiệm của người dùng luôn dẫn đầu. Điểm yếu duy nhất của máy nằm ở camera trước 12 MP hoạt động chưa tốt trong điều kiện thiếu sáng và lớp phủ màn hình dễ bong nếu không được dán bảo vệ từ đầu.

Yếu tố then chốt giúp S24 Ultra trở thành lựa chọn hoàn hảo cho tương lai chính là cam kết hỗ trợ lên đến 7 năm cập nhật phần mềm từ Samsung. Nhờ vừa được nâng cấp lên phiên bản One UI 8.5 dựa trên Android 16, máy sở hữu trọn vẹn các tính năng đa nhiệm mới và các công cụ thông minh trước đây vốn độc quyền trên dòng Pixel. Với 5 năm cập nhật được đảm bảo vẫn còn ở phía trước, người dùng sẽ không phải lo lắng về việc bị bỏ lỡ các tính năng Android mới hay các bản vá bảo mật.

Dù đã chính thức bị ngừng sản xuất vài tháng trước, S24 Ultra hiện vẫn được bán tại các đại lý với mức giá rẻ hơn ít nhất 400 USD so với S26 Ultra. Khoảng cách về giá rất lớn này chỉ càng làm cho lựa chọn mua siêu phẩm hai năm tuổi trở nên thuyết phục hơn. Xét về mặt chi phí, không có thiết bị nào ở thời điểm hiện tại có thể đánh bại được giá trị tuyệt vời mà S24 Ultra mang lại.