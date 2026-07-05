Galaxy Ultra đang bị chính 'người anh em' cùng nhà vượt mặt

Hàng triệu người đã sở hữu các mẫu Galaxy Ultra khác nhau, từ Galaxy S20 Ultra cho đến mới nhất là Galaxy S26 Ultra. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng dòng Ultra không còn là lựa chọn tối ưu cho hầu hết người dùng. Thay vào đó, các mẫu Galaxy Plus (hay "+") mới đây như Galaxy S24+, S25+ hay S26+ mới là những điện thoại phù hợp hơn cho nhu cầu của đa số người dùng.

Galaxy S26 Ultra có thể mạnh mẽ, nhưng không phải là lựa chọn tối ưu cho nhiều người ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH HOW-TO GEEK

Lý do chính khiến Galaxy Plus được đánh giá cao là kích thước và tính tiện dụng. Ví dụ, so với Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25+ có khả năng thực hiện gần như mọi chức năng của phiên bản Ultra, tuy nhiên việc cầm nắm để sử dụng dễ dàng hơn nhờ kích thước nhỏ gọn. Mặc dù màn hình và pin của Galaxy S25+ chỉ nhỏ hơn một chút so với Ultra, nhưng nó vẫn trang bị ba camera xuất sắc và hiệu năng ấn tượng.

Khi Galaxy S27 Pro được dự đoán sẽ ra mắt vào đầu năm sau, nhiều người hy vọng sản phẩm này sẽ mang lại trải nghiệm và hiệu năng tương tự như phiên bản Ultra nhưng trong một thiết kế nhỏ gọn hơn và không có bút S Pen. Nếu điều này trở thành hiện thực, nhiều người sẽ không ngần ngại lựa chọn sản phẩm.

Galaxy Ultra mạnh nhất, nhưng không phù hợp cho số đông

Cần lưu ý rằng khái niệm "tốt nhất" là khách quan và phụ thuộc vào nhu cầu cũng như ngân sách của từng người. Trong khi Galaxy S26 Ultra có thể là lựa chọn hàng đầu với một số người, thì những mẫu điện thoại khác như Galaxy Z Fold 7 lại được coi là đột phá hơn.

Galaxy A27 5G vừa được Samsung giới thiệu tại Việt Nam ẢNH: SAMSUNG

Theo số liệu bán hàng, các mẫu điện thoại dòng Galaxy A của Samsung, như Galaxy A16 5G và A06 5G, thường dẫn đầu thị trường toàn cầu, cho thấy người dùng đang ưu tiên những sản phẩm giá cả phải chăng nhưng vẫn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng.

Một ví dụ điển hình là Galaxy A27 5G vừa ra mắt. Với màn hình lớn 6,7 inch, tần số quét 120 Hz, camera tốt và pin 5.000 mAh nhưng được bán với giá khoảng 8,5 triệu đồng, Galaxy A27 5G được kỳ vọng sẽ là một sản phẩm thành công khác trong phân khúc giá rẻ.

Cuối cùng, chiếc điện thoại tốt nhất chính là chiếc điện thoại người dùng có khả năng tài chính để mua sắm. Dù Galaxy S26 Ultra có thể được coi là tốt nhất về lý thuyết, nhưng thực tế cho thấy nhu cầu và sự ưu tiên của người dùng đang dần chuyển hướng sang các dòng điện thoại giá cả phải chăng hơn, bởi với họ đó là lựa chọn tốt nhất "có thể mua".