Samsung ra mắt Galaxy A27 5G trang bị chip Snapdragon 6 Gen 3

Sản phẩm vừa chính thức lên kệ tại thị trường Việt Nam với giá 8,49 triệu đồng. Mặc dù đi kèm một số nâng cấp đáng chú ý, nhưng Galaxy A27 5G lại cắt giảm một số điểm khiến người dùng không cảm thấy hài lòng.

Galaxy A27 5G trang bị chip Snapdragon 6 Gen 3 của Qualcomm thay vì Exynos 1380 của Samsung, với hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội hơn. Tuy nhiên, máy vẫn chỉ có 6 GB RAM, vì vậy người dùng cần chú ý đến việc sử dụng ứng dụng.

Galaxy A27 5G hiện có mặt tại thị trường Việt Nam ẢNH: SAMSUNG

Chiếc điện thoại này sở hữu màn hình 6,7 inch với độ phân giải 1.080p và tần số quét 120 Hz, cùng với thiết kế camera selfie đục lỗ thay vì tai thỏ như trước. Samsung cũng cam kết cải thiện viền màn hình nhằm mang lại trải nghiệm hình ảnh tốt hơn.

Một số tính năng AI (trí tuệ nhân tạo) mới cũng được tích hợp trên Galaxy A27 5G giúp sản phẩm có thể nhận diện nhiều đối tượng trong ảnh và xóa các yếu tố không mong muốn một cách chính xác hơn. Người dùng có thể sử dụng Bixby để điều khiển các tính năng bằng ngôn ngữ tự nhiên, cùng các trợ lý AI như Gemini và Perplexity.

Galaxy A27 5G vẫn giữ viên pin 5.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 25W, khe cắm thẻ nhớ microSD và cam kết tối đa 6 năm cập nhật hệ điều hành Android và bảo mật. Người dùng có thể lựa chọn giữa các biến thể màu đen, xanh dương hoặc hồng.

Nhiều tính năng bị hạ cấp trên Galaxy A27 5G

Mặc dù đi kèm nhiều cải tiến, nhưng một số tính năng trên Galaxy A27 5G đã bị cắt giảm so với phiên bản Galaxy A26. Camera siêu rộng giảm từ 8 MP xuống 5 MP, trong khi camera selfie cũng giảm từ 13 MP xuống 12 MP, nhưng được bổ sung tính năng tự động lấy nét. Phần camera chính 50 MP được giữ nguyên.

Bên cạnh đó, khả năng chống nước và bụi của Galaxy A27 5G cũng giảm xuống mức IP64, so với IP67 của Galaxy A26, có nghĩa sản phẩm chỉ cho phép chịu được mưa chứ không phải ngâm trong nước.

Nguyên nhân cho những thay đổi này hiện vẫn chưa rõ ràng, nhưng có thể Samsung đang cố gắng hạn chế việc tăng giá trong bối cảnh khó khăn của ngành công nghệ với những sự đánh đổi có tính toán. Dù sao, Galaxy A27 5G vẫn ra mắt vào thời điểm hợp lý khi nhiều người dùng đang cân nhắc nguồn ngân sách của mình.