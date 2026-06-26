Những điều không nên làm khi dùng điện thoại Samsung

Samsung được biết đến là một trong những nhà sản xuất điện thoại Android hàng đầu, nhưng việc sử dụng sai cách khiến người dùng điện thoại của hãng mất đi trải nghiệm mà mình đáng lẽ phải nhận được.

Trước hết, người dùng không nên tắt các tính năng bảo mật như Auto Blocker hay Device Protection, cũng như không nên vô hiệu hóa bất kỳ tính năng nào liên quan đến tối ưu hóa hiệu suất và thời gian sử dụng pin. Mặc dù một số tính năng tối ưu hóa có thể làm chậm điện thoại có cấu hình phần cứng tốt, việc vô hiệu hóa chúng cần được cân nhắc kỹ lưỡng.

Có những điều mà người dùng điện thoại Samsung không nên làm ẢNH: REUTERS

Ngoài ra, việc sử dụng bộ sạc và phụ kiện không chính hãng cũng nên được tránh. Mặc dù điều này không nhất thiết gây hại cho điện thoại, nhưng trải nghiệm sử dụng có thể bị ảnh hưởng tiêu cực. Người dùng cũng nên tránh sử dụng điện thoại ở những khu vực có từ trường mạnh hoặc để gần các vật kim loại.

Dưới đây là những việc người dùng điện thoại Samsung cần dừng lại ngay khi có thể.

Vô hiệu hóa các tính năng bảo mật tích hợp sẵn

Các tính năng bảo mật như Device Protection, Auto Blocker, Secure Folder và Identity Check, cùng Google Play Protect, đều rất quan trọng và không nên bị vô hiệu hóa. Nhiều người dùng đã tắt các tính năng này với hy vọng cải thiện hiệu suất, nhưng lợi ích bảo mật mà chúng mang lại vượt xa bất kỳ cải thiện nhỏ nào về hiệu suất.

Hãy nhớ rằng, nếu một tính năng không phù hợp với quy trình làm việc, người dùng hãy cân nhắc điều chỉnh cài đặt của nó thay vì tắt hoàn toàn. Trong thời điểm các mối đe dọa trên mạng đang gia tăng, người dùng cần càng nhiều lớp bảo vệ càng tốt cho điện thoại Samsung của mình.

RAM Plus không phù hợp cho mọi điện thoại Samsung

Đối với những điện thoại Samsung có dung lượng RAM lớn (12 GB trở lên), người dùng nên cân nhắc tắt tính năng RAM Plus. Tính năng này sử dụng một phần bộ nhớ của điện thoại làm bộ nhớ ảo, có thể gây ra độ trễ và làm chậm thiết bị. Một số người dùng đã báo cáo rằng hiệu suất của họ được cải thiện sau khi tắt RAM Plus, đặc biệt khi điện thoại đã có đủ RAM cho các tác vụ hằng ngày như duyệt web, chơi game đơn giản và xem video.

Các chuyên gia khuyến cáo, khi có ý định nâng cấp điện thoại, người dùng hãy đảm bảo chọn một thiết bị có đủ bộ nhớ để đáp ứng nhu cầu sử dụng của mình.

RAM Plus chỉ nên dùng với các mẫu điện thoại Samsung có RAM vật lý dưới 12 GB ẢNH: T.L

Tắt tính năng tối ưu hóa pin

Pin điện thoại Samsung thường là bộ phận đầu tiên có dấu hiệu xuống cấp và việc sử dụng các tính năng bảo vệ pin như Battery Protection và Adaptive Battery sẽ giúp kéo dài tuổi thọ pin. Tính năng Battery Protection cho phép giới hạn mức sạc, trong khi Adaptive Battery phân tích thói quen sử dụng để tối ưu hóa mức tiêu thụ pin.

Tương tự, người dùng cũng sẽ tìm thấy các tùy chọn tích hợp khác như Processing Speed, có thể được dùng để cấu hình hiệu năng của điện thoại. Mục đích của chế độ này là mang lại hiệu năng cần thiết nhưng không gây quá nóng, vì nhiệt độ cao hơn có thể khiến pin nhanh hỏng hơn.

Sử dụng bộ sạc và phụ kiện không được hỗ trợ

Mặc dù chuẩn USB-C đã giúp chuẩn hóa việc sạc, không phải tất cả các bộ chuyển đổi và cáp đều tương thích với điện thoại Samsung. Việc sử dụng bộ sạc không phù hợp có thể dẫn đến sạc chậm hoặc gây hại cho pin. Tốt hơn hết, người dùng nên chọn các sản phẩm từ nhà bán lẻ uy tín và tránh hàng giả để đảm bảo an toàn cho thiết bị của mình.

Nếu sở hữu điện thoại Samsung, hãy ghi nhớ những điều này để bảo vệ thiết bị và nâng cao trải nghiệm sử dụng Android của mình.