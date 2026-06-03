Điện thoại Android có thể chậm bất thường vì tính năng 'RAM ảo'

RAM ảo là tính năng thường được khuyến nghị để tối ưu hóa hiệu suất cho các điện thoại Android như Samsung Galaxy và một số sản phẩm khác. Tùy thuộc vào nhà sản xuất, RAM ảo có thể được gọi là RAM Plus, Memory Extension hoặc RAM Extension.

Tưởng giúp cải thiện hiệu suất, RAM ảo có thể làm chậm thiết bị ẢNH: REDMI

Tuy nhiên, việc sử dụng tính năng này có thể không đạt hiệu quả do phụ thuộc vào phần cứng của từng thiết bị. Đối với những điện thoại có RAM hạn chế, tính năng hoán đổi bộ nhớ có thể mang lại lợi ích. Ngược lại, trên các thiết bị có RAM từ 8 GB trở lên, đặc biệt là 12 GB, RAM ảo có thể gây ra hiện tượng chậm máy, treo hoặc tự động đóng ứng dụng, tiêu tốn pin nhanh hơn và tạo ra nhiều nhiệt hơn trong quá trình hoạt động.

Cách hoạt động của RAM ảo

Khi RAM ảo được kích hoạt, tổng dung lượng RAM có thể hiển thị cao hơn, nhưng thực tế không có thêm RAM vật lý. Chính vì vậy, thiết bị sẽ sử dụng một phần bộ nhớ trong với tốc độ truy cập chậm hơn và dẫn đến hiệu suất kém hơn. Mọi thứ trở nên trầm trọng với thiết bị có RAM lớn, nơi việc chuyển sang sử dụng bộ nhớ chậm hơn có thể gây ra nhiều vấn đề như đã đề cập ở trên.

RAM ảo sử dụng bộ nhớ trong của điện thoại, vốn có tốc độ chậm hơn ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH BGR

Bên cạnh đó, việc sử dụng RAM ảo có thể làm tăng hao mòn phần cứng do việc đọc và ghi liên tục có thể làm tăng nhiệt độ và tiêu tốn pin nhanh hơn. Kết quả là nó có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng, gây ra hiện tượng treo máy và tự động đóng ứng dụng.

Cách tắt RAM ảo trên điện thoại Android

Nếu cảm thấy RAM ảo không phù hợp, người dùng nên tắt tính năng này trên điện thoại. Việc tắt sẽ phụ thuộc vào từng hãng, chẳng hạn người dùng Galaxy có thể vào Settings > Device Care > Memory > RAM Plus. Trên các điện thoại Android, người dùng có thể tìm đến các mục như Performance hoặc Memory trong ứng dụng Settings.

Một số thiết bị cho phép tắt hoàn toàn tính năng này, trong khi một số khác chỉ cho phép giảm kích thước RAM ảo xuống mức thấp nhất, thường là 2 GB. Sau khi điều chỉnh, người dùng nên khởi động lại thiết bị để áp dụng thay đổi.

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Lưu ý người dùng nên theo dõi tình trạng cài đặt RAM Plus trên thiết bị của mình, đặc biệt sau khi cập nhật phần mềm vì hệ thống có thể tự động kích hoạt lại tính năng này.

Cuối cùng, không phải mọi điện thoại Android đều dùng RAM ảo như nhau. Tiêu biểu có thể đến dòng điện thoại Galaxy khi tính năng RAM ảo, RAM Plus, sẽ phân bổ một phần RAM dưới dạng zRAM nhằm nén dữ liệu và cải thiện hiệu suất đa nhiệm. Điều đó có nghĩa điện thoại Galaxy không sử dụng bộ nhớ trong như các thiết bị Android khác nhằm duy trì hiệu suất ổn định hơn.