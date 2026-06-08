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Công nghệ Thủ thuật

Cách trị dứt điểm Bluetooth điện thoại liên tục tự ngắt kết nối

Phong Đỗ
Phong Đỗ
08/06/2026 10:22 GMT+7

Hệ thống tự động đang phá hoại kết nối Bluetooth của bạn ra sao và cách vô hiệu hóa nó trong 30 giây.

Dù công nghệ kết nối không dây Bluetooth đã có những bước tiến vượt bậc về phạm vi phủ sóng lẫn độ tin cậy, người dùng vẫn thường xuyên phải đối mặt với tình trạng thiết bị tự động ngắt kết nối một cách ngẫu nhiên. Hiện tượng này xảy ra phổ biến nhất khi bạn đặt điện thoại Android xuống một lát, hoặc khi máy tính Windows rơi vào trạng thái ngủ hay tạm thời không hoạt động. Nhiều người thường lầm tưởng đây là lỗi phần cứng của tai nghe, loa hoặc chuột không dây, nhưng trên thực tế, thủ phạm lại chính là các cơ chế tối ưu hóa hệ thống quá quyết liệt từ nhà sản xuất.

Cách 'trị' dứt điểm Bluetooth điện thoại liên tục tự ngắt kết nối - Ảnh 1.

Vì sao đôi lúc kết nối Bluetooth hoạt động rất chập chờn?

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Cách khắc phục kết nối Bluetooth chập chờn cho điện thoại và máy tính

Nguyên nhân cốt lõi dẫn đến các sự cố này xuất phát từ bài toán bảo tồn thời lượng pin. Trên các dòng điện thoại thông minh hiện đại, các tính năng tiết kiệm pin liên tục quét và đóng băng các ứng dụng chạy nền để kéo dài thời gian sáng màn hình. Khi điện thoại không được sử dụng tích cực, hệ thống sẽ tự động đưa tiến trình Bluetooth vào trạng thái ngủ hoặc ngắt các kết nối hiện hành. Tình trạng tương tự cũng diễn ra trên Windows khi hệ điều hành tự ý ngắt nguồn điện cấp cho bộ điều hợp (adapter) Bluetooth nhằm mục đích tiết kiệm năng lượng cho máy tính.

Để khắc phục hoàn toàn lỗi này trên thiết bị Android, người dùng chỉ cần cấp quyền vận hành tối đa cho kết nối không dây. Bạn hãy truy cập vào Cài đặt (Settings) > Ứng dụng (Apps) > kích hoạt "Hiển thị ứng dụng hệ thống" (Show system apps). Tại đây, bạn tìm đến mục Bluetooth, chọn mục Pin (Battery) và chuyển đổi cấu hình từ "Tối ưu hóa" (Optimized) sang "Không hạn chế" (Unrestricted).

Cách 'trị' dứt điểm Bluetooth điện thoại liên tục tự ngắt kết nối - Ảnh 2.

Cấp quyền vận hành tối đa cho kết nối không dây trên Android

ẢNH: HOW-TO-GEEK

Đối với máy tính Windows, giải pháp cũng đơn giản không kém khi bạn mở trình quản lý Device Manager, mở rộng danh mục Bluetooth và nhấp chuột phải vào Bluetooth Adapter. Trong cửa sổ Properties, chọn tab Power Management và tiến hành bỏ chọn dòng lệnh "Allow the computer to turn off this device to save power".

Cách 'trị' dứt điểm Bluetooth điện thoại liên tục tự ngắt kết nối - Ảnh 3.

Thiết lập lại chế độ năng lượng cho Bluetooth trên Windows

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ZEBRA SUPPORT

Phần lớn, hiện tượng Bluetooth chập chờn phần lớn là do hệ điều hành đang ưu tiên thời lượng pin hơn là trải nghiệm kết nối liền mạch của người dùng. Việc dành ra vài chục giây để điều chỉnh các thông số ẩn này từ chế độ tối ưu sang không hạn chế sẽ mang lại hiệu quả rõ rệt, chặn đứng các phiền toái ngắt kết nối tự động và trả lại sự mượt mà tuyệt đối cho mọi trải nghiệm công việc lẫn giải trí hằng ngày của bạn.

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