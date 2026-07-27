Lý do Google Maps bất ngờ đổi sang giao diện tối khi đang lái xe ban ngày

Google Maps không chỉ nổi bật với nhiều tính năng hữu ích mà còn liên tục cập nhật những cải tiến mới. Đặc biệt, chế độ tối hay "chế độ ban đêm" là một tính năng quan trọng cho những chuyến lái xe đêm dài, giúp người dùng dễ dàng theo dõi chỉ dẫn mà không bị chói mắt. Chế độ này không chỉ giúp bảo vệ mắt mà còn có thể kéo dài thời gian sử dụng pin cho điện thoại khi chạy ứng dụng trên màn hình OLED.

Không phải tự nhiên mà Google Maps chuyển sang giao diện tối khi trời sáng ẢNH: K. VĂN

Tuy nhiên, một số người dùng có thể gặp phải tình trạng màn hình tự động chuyển sang chế độ ban đêm cả khi đang giữa ban ngày mà không rõ lý do. Theo BGR, nguyên nhân của vấn đề này có thể đến từ việc cài đặt chưa chính xác hoặc do thiết bị quá nóng.

Cách khắc phục vấn đề giao diện Google Maps

Để khắc phục, người dùng cần kiểm tra cài đặt chế độ ban đêm trong ứng dụng Google Maps. Ví dụ với iPhone, người dùng có thể thực hiện điều này bằng cách chạm vào ảnh đại diện trên ứng dụng, chọn Cài đặt > Ứng dụng và chế độ hiển thị rồi chạm vào Chế độ tối. Tại đây, người dùng có thể chọn bật, tắt hoặc tự động giống như chế độ cài đặt của thiết bị.

Với những người kết nối điện thoại vào hệ thống thông tin giải trí trên xe, hãy kiểm tra cài đặt giao diện trong Android Auto hoặc Apple CarPlay để đảm bảo chế độ hiển thị phù hợp với nhu cầu của mình.

Ngoài ra, nếu điện thoại quá nóng, Google Maps có thể tự động chuyển sang chế độ tối để bảo vệ thiết bị. Để giảm thiểu tình trạng này, hãy tránh để điện thoại tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời và cân nhắc sử dụng cáp sạc thay vì sạc không dây, vì sạc không dây có thể làm tăng nhiệt độ của thiết bị.

Trong trường hợp thường xuyên gặp phải vấn đề này, hãy xem xét việc thay đổi vị trí đặt điện thoại hoặc tháo ốp lưng để cải thiện khả năng tản nhiệt.