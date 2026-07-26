Bí mật phía sau khả năng dự báo ùn tắc của Google Maps

Nhiều tài xế thường xuyên mở Google Maps để kiểm tra các tuyến đường tiềm năng, tránh những đoạn đường có màu vàng hoặc đỏ, vốn biểu thị tình trạng ùn tắc giao thông. Thông tin về tình trạng giao thông được thu thập từ dữ liệu của những người dùng đang di chuyển trên đường, từ đó giúp người dùng nắm bắt tình hình giao thông hiện tại.

Google Maps có thể đưa ra nhiều phương án tối ưu dựa trên các tính toán theo thời gian thực ẢNH: K. VĂN

Ngoài việc cung cấp thông tin thời gian thực, Google Maps còn sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để dự đoán các mô hình giao thông trong tương lai. Công nghệ này kết hợp dữ liệu hiện tại với dữ liệu lịch sử để đưa ra những dự đoán chính xác.

Trong hầu hết các ngày, giao thông tuân theo các mô hình có thể dự đoán được. Tuy nhiên, những sự kiện bất ngờ như tai nạn có thể làm thay đổi tình hình. Vì vậy, Google Maps không chỉ dựa vào dữ liệu lịch sử mà còn phân tích thông tin hiện tại và xu hướng tổng thể để đảm bảo độ chính xác.

Không chỉ riêng Google Maps

Waze, một ứng dụng dẫn đường khác, cũng áp dụng phương pháp tương tự để dự đoán thời gian đến nơi (ETA). Waze không chỉ xem xét dữ liệu lịch sử và thời gian thực mà còn tính đến các yếu tố như loại phương tiện mà người dùng đang lái. Ví dụ, trong tình trạng tắc đường, người lái xe máy có thể di chuyển nhanh hơn so với ô tô, Waze đã tính đến điều này khi đưa ra dự đoán.

Dù chọn ứng dụng nào, việc hiểu rõ cách hoạt động của nó sẽ giúp người dùng tận dụng tối đa công dụng. Nếu là người dùng Google Maps thường xuyên, hãy khám phá các tính năng "ẩn" mà không phải ai cũng biết.

Google Maps thường xuyên cập nhật tính năng mới, vì vậy ngay cả khi người dùng nghĩ mình đã hiểu rõ, vẫn có thể có những bản cập nhật thú vị đang chờ mọi người khám phá. Với sự cải tiến không ngừng của công nghệ, độ chính xác của các ứng dụng dẫn đường cũng sẽ ngày càng được nâng cao.