Những điều chỉnh giúp cải thiện trải nghiệm dẫn đường trên Google Maps

Google Maps là một trong những ứng dụng quan trọng nhất trên smartphone mà nhiều người sử dụng khi lái xe. Từ những chuyến đi dài đến việc khám phá những thành phố mới hay tìm kiếm cửa hàng địa phương, thật khó để hình dung việc lái xe mà không có sự hỗ trợ của ứng dụng này. Tuy nhiên, mặc dù Google Maps rất hữu ích, vẫn có một số phiền toái do cấu hình mặc định của nó.

Google Maps là công cụ điều hướng phổ biến của nhiều người dùng di động ẢNH: K. VĂN

Dưới đây là một số cài đặt có thể giúp người dùng có thể cải thiện trải nghiệm khi sử dụng Google Maps, với hướng dẫn áp dụng cho Android, trong khi người dùng iPhone có thể tìm đến các lựa chọn tương tự.

Tắt chế độ tự động chuyển đổi giữa chủ đề tối và sáng

Mặc dù chế độ tối được ưa chuộng, nhưng Google Maps lại là một trong những ứng dụng mà người dùng thường gặp khó khăn khi sử dụng chế độ này. Việc chuyển đổi tự động giữa các chủ đề có thể gây khó chịu, đặc biệt vào lúc hoàng hôn, bình minh hoặc khi đi vào đường hầm.

Để thiết lập chủ đề cố định, người dùng hãy vào biểu tượng hồ sơ của mình, chọn Settings > App & Display > Theme. Tại đây, người dùng có thể chọn Always in light theme (luôn muốn chọn chế độ sáng) hoặc Always in dark theme (luôn muốn chọn chế độ tối) trước khi lưu lại.

Ngoài ra, nếu đang điều hướng, người dùng cần thay đổi chủ đề dành riêng cho điều hướng bằng cách vào Settings > Navigation, cuộn xuống Map display và thay đổi chủ đề thành Day hoặc Night. Nếu sử dụng Google Maps với Android Auto, hãy vào cài đặt trên điện thoại, tìm "Android Auto" và điều chỉnh chế độ ngày/đêm cho bản đồ.

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Giới hạn yêu cầu chỉ dẫn bằng giọng nói

Nhiều người có thể thấy hướng dẫn bằng giọng nói là không cần thiết khi đã mở bản đồ trên màn hình. Để giảm bớt sự rối rắm, người dùng có thể tắt hướng dẫn bằng giọng nói hoặc chỉ nhận thông báo quan trọng. Để thực hiện điều này, chỉ cần chạm vào biểu tượng loa và tắt hướng dẫn hoặc chọn chế độ thông báo. Người dùng cũng có thể vào Settings > Navigation. Trong mục Sound & voice, thay đổi trạng thái Mute thành Muted hoặc Alerts only.

Cung cấp thông tin về loại xe, tùy chỉnh hình đại diện

Google Maps có tính năng định tuyến tiết kiệm nhiên liệu, nhưng để hoạt động hiệu quả, ứng dụng cần biết người dùng đang lái loại xe nào. Để cập nhật thông tin này, hãy vào phần Settings > Your vehicles và chọn loại động cơ phù hợp. Đừng quên thiết lập loại sạc nếu người dùng lái xe hybrid hoặc xe điện.

Chọn màu và loại xe sẽ giúp trải nghiệm trở nên thú vị hơn ẢNH: K. VĂN

Để làm cho trải nghiệm lái xe thú vị hơn, người dùng có thể thay đổi hình đại diện lái xe trên bản đồ. Chỉ cần vào phần cài đặt, chọn Car, sau đó chọn hình đại diện và màu sắc mà người dùng thích trước khi nhấn Done. Mặc dù điều này không giúp người dùng điều hướng tốt hơn, nhưng ít nhất nó cũng mang lại một chút cá tính cho chuyến đi của bạn.

Với những cài đặt đơn giản này, hy vọng rằng người dùng có thể tối ưu hóa trải nghiệm sử dụng Google Maps và tập trung hơn vào việc lái xe an toàn.