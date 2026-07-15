Cách sử dụng chế độ HOV trên Google Maps

Nếu đang tìm kiếm những tính năng hữu ích của Google Maps mà có thể chưa biết, hãy chú ý đến tùy chọn Prefer HOV trong ứng dụng. Tùy chọn này có sẵn khi người dùng thiết lập điều hướng ở một số khu vực tại Mỹ. Viết tắt của "high-occupancy vehicle" (hay "xe chở nhiều người"), HOV cho phép các phương tiện chở từ hai người trở lên sử dụng làn đường riêng, giúp tiết kiệm thời gian di chuyển.

Người lái cần xác định xem liệu phương tiện của mình có đáp ứng yêu cầu để được di chuyển vào tuyến đường HOV hay không ẢNH: GOOGLE

Theo dữ liệu từ Google, việc sử dụng làn đường HOV có thể giúp người lái đến đích nhanh hơn so với việc đi trên các làn đường thông thường. Tuy nhiên, quy định về việc sử dụng làn đường này có thể khác nhau tùy theo thành phố, tiểu bang và thời gian trong ngày. Ở một số khu vực tại Mỹ, xe máy cũng có thể đủ điều kiện sử dụng làn đường HOV.

Google cho biết tại khu vực Thung lũng Salt Lake (bang Utah, Mỹ), tốc độ trung bình trên làn đường HOV đạt khoảng 110 km/giờ, trong khi các làn đường thông thường chỉ đạt khoảng 95 km/giờ. Chênh lệch này cho thấy lợi ích rõ rệt của làn HOV trong việc giúp phương tiện di chuyển nhanh hơn, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Để kích hoạt chế độ Prefer HOV trong Google Maps, người dùng chỉ cần nhập điểm đến như bình thường, sau đó chọn Directions > More > Options và bật tính năng này. Khi được kích hoạt, một biểu tượng cờ sẽ xuất hiện trên bản đồ giúp người lái dễ dàng nhận diện các tuyến đường hỗ trợ HOV. Google Maps sẽ cung cấp ước tính thời gian di chuyển chính xác hơn cho các tuyến đường này.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng Google Maps không đảm bảo người lái đủ điều kiện sử dụng làn đường HOV, do đó người lái cần tự xác nhận rằng xe của mình và số lượng hành khách trên xe đáp ứng yêu cầu.

Tính năng Prefer HOV hiện có sẵn trên Google Maps cho các thiết bị Android, iPhone và iPad, nhưng không có trên phiên bản web. Điều đó có nghĩa là người dùng sẽ cần kiểm tra tính năng này trên ứng dụng di động khi lên kế hoạch cho chuyến đi. Nếu đang ở khu vực hỗ trợ HOV, ứng dụng Waze của Google cũng là một lựa chọn tốt để điều hướng.