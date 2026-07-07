Điều gì giúp iPhone 17 đáng mua hơn iPhone 17 Pro Max?

Nhiều người dùng hiện nay chỉ chọn mua những mẫu điện thoại cao cấp như iPhone 17 Pro Max, trong khi mục đích chính lại chỉ dùng để lướt mạng xã hội hay nhắn tin. Điều này trở thành sự lãng phí, đặc biệt khi người dùng phải cầm trên tay một chiếc điện thoại khá cồng kềnh, buộc họ phải vật lộn để đến với phần trên của màn hình chỉ bằng một tay.

Mua iPhone 17 Pro Max, nhiều người vẫn không thể khai thác hết sức mạnh ẢNH: K. VĂN

Để so sánh, iPhone 17 Pro Max nặng 233 gram, trong khi iPhone 17 chỉ nặng 177 gram, tương đương mức nhẹ hơn gần 25%, khiến cho việc sử dụng iPhone 17 trở nên thoải mái hơn, đặc biệt khi người dùng chỉ cần thực hiện những tác vụ đơn giản.

Hệ thống camera của iPhone 17 Pro Max cũng được xem là một biểu tượng địa vị, nhưng thực tế cho thấy nhiều người không thường xuyên sử dụng các tính năng cao cấp như ống kính tele. Hầu hết người dùng chỉ chụp ảnh bằng camera chính hoặc zoom nhẹ, mà vẫn phụ thuộc vào camera chính.

Ngoài ra, nhiều tính năng "Pro" khác như chip nhanh hơn cũng không mang lại sự khác biệt lớn cho người dùng thông thường, trừ khi chơi những trò chơi đòi hỏi cấu hình cao. Trong khi đó, Apple đã tích hợp nhiều tính năng quan trọng vào phiên bản cơ bản, như màn hình ProMotion 120 Hz, giúp mang đến trải nghiệm cuộn mượt mà.

Đâu là lựa chọn thay thế iPhone 17 Pro Max?

Với những lý do trên, người dùng được khuyến cáo nên chọn iPhone 17 tiêu chuẩn thay vì phiên bản Pro Max. Việc tiết kiệm chi phí có thể giúp người dùng đầu tư vào dung lượng lưu trữ cao hơn, điều mà hầu hết mọi người sẽ cần khi bộ nhớ bắt đầu cạn kiệt. Việc không thể chụp được bức ảnh hoàn hảo không quan trọng bằng việc có đủ không gian lưu trữ cho hàng trăm bức ảnh.

iPhone 17 trở thành lựa chọn đáng mua lúc này, đặc biệt khi giá bán vẫn "còn ổn" ẢNH: K. VĂN

Hiện tại, với những tin đồn về việc tăng giá dòng iPhone 18 Pro trong thời gian tới, tốt hơn hết là đừng chờ đợi mà hãy mua ngay iPhone 17. Dù dòng Pro hay Pro Max là những chiếc điện thoại bán chạy nhất thế giới, nhưng không phải ai cũng cần đến các tính năng chuyên nghiệp đó. Nếu không cần những tính năng Pro và có thể chấp nhận một chiếc điện thoại nhỏ hơn, iPhone 17 vẫn là một lựa chọn tuyệt vời, ngay cả sau 10 tháng ra mắt.

Mua chiếc điện thoại tốt nhất không nhất thiết có nghĩa là mua chiếc đắt nhất, mà là chọn chiếc phù hợp với nhu cầu và sự thoải mái khi sử dụng. Đối với nhiều người, chiếc điện thoại đó chính là iPhone 17 phiên bản thường, chứ không phải phiên bản Pro.