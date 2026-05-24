Các thao tác giúp tránh lãng phí dữ liệu di động

Việc hiểu rõ mức độ sử dụng dữ liệu di động là quan trọng để tiết kiệm chi phí lâu dài, chẳng hạn, những người tiêu thụ ít dữ liệu có thể tiết kiệm bằng cách chọn các gói cước rẻ hơn. Trong thực tế, hầu hết người dùng chỉ cần từ 15 đến 20 GB mỗi tháng, con số đủ để phục vụ cho việc xem video trực tuyến, chơi game, nghe nhạc và duyệt web thông thường.

Nếu thường xuyên ra ngoài, người dùng có thể đăng ký các gói dữ liệu di động cao hơn

Nếu thường xuyên di chuyển đến những khu vực không có Wi-Fi ổn định và sử dụng nhiều ứng dụng tiêu tốn dữ liệu, có thể người dùng sẽ cần một gói cước lớn hơn. Ngược lại, những người ở nhà và luôn kết nối Wi-Fi có thể chỉ cần một vài GB cho những trường hợp đặc biệt.

Cách kiểm tra mức sử dụng dữ liệu di động trên iPhone và Android

Để xác định lượng dữ liệu phù hợp với nhu cầu cá nhân, người dùng nên kiểm tra mức sử dụng dữ liệu trên điện thoại và thiết lập giới hạn nếu cần thiết. Việc này sẽ giúp người dùng tránh được những khoản phí vượt mức bất ngờ.

Các bước kiểm tra mức sử dụng dữ liệu hằng tháng có thể khác nhau tùy thuộc vào thương hiệu và phiên bản hệ điều hành. Đối với iPhone, người dùng hãy vào Settings > Cellular. Dưới phần Cellular Data, người dùng sẽ thấy dữ liệu được chia thành Current Period và Current Period Roaming. Người dùng có thể cuộn xuống để xem chi tiết theo ứng dụng.

Trên Android, giao diện có thể khác nhau tùy thuộc vào kiểu máy. Đối với các thiết bị Pixel, người dùng hãy vào Settings > Network & internet > SIMs > App data usage. Tại đây, người dùng cũng có thể chọn phạm vi ngày để xem chu kỳ thanh toán hàng tháng.

Nếu lo ngại về việc vượt quá giới hạn dữ liệu, người dùng có thể thiết lập giới hạn sử dụng. Trên iPhone, không thể đặt giới hạn trực tiếp, nhưng có thể hạn chế dữ liệu cho các ứng dụng bằng cách vào Settings > Cellular Data và chuyển về trạng thái tắt. Người dùng cũng có thể giảm mức sử dụng dữ liệu của các ứng dụng chạy ngầm bằng cách vào Settings > Cellular > Cellular Data Options, chọn Data Mode > Low Data Mode.

Đối với Android, thao tác đơn giản hơn. Ví dụ với điện thoại Pixel, người dùng hãy vào Settings > Network & internet > SIMs, sau đó chọn Data warning & limit > Data limit và thiết lập giá trị giới hạn.

Việc theo dõi và quản lý mức sử dụng dữ liệu không chỉ giúp người dùng tiết kiệm chi phí mà còn đảm bảo trải nghiệm sử dụng điện thoại luôn mượt mà.