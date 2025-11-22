Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Apple muốn khai tử 'AirDrop' của thế giới Android

Kiến Văn
Kiến Văn
22/11/2025 18:28 GMT+7

Google vừa công bố một tính năng mới thú vị cho điện thoại Pixel nhằm giúp người dùng chia sẻ tệp dễ dàng với iPhone thông qua AirDrop.

Theo đó, ở thời điểm hiện tại, người dùng điện thoại Pixel 10 có thể sử dụng AirDrop nhờ một tính năng có tên Quick Share trên Android nhằm chia sẻ tệp với iPhone, nơi iPhone "nhận diện" nó như một thiết bị iOS khác.

Apple muốn chặn Quick Share của Google để bảo vệ AirDrop cho iPhone - Ảnh 1.

Apple rõ ràng không muốn Google qua mặt AirDrop một cách dễ dàng?

ẢNH: PHONEARENA

Google khẳng định cả hai điện thoại đều phát triển kết nối ngang hàng và dữ liệu được chia sẻ không đi qua máy chủ hay được ghi lại. Tuy nhiên, khả năng này có thể không tồn tại lâu khi chuyên gia Mark Gurman của Bloomberg cho biết Apple dường như muốn khai tử "khả năng này càng sớm càng tốt".

Điều này khá thú vị, bởi nếu Apple tiếp tục tìm cách chặn tính năng mới của Google, công ty có thể phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ từ các cơ quan quản lý. Với việc iPhone 17 đã loại bỏ nhiều hạn chế tại Mỹ và Liên minh châu Âu (EU), rõ ràng Apple không muốn gặp thêm rắc rối pháp lý khác.

Apple vẫn muốn tạo 'bức tường kín' với AirDrop

Tuy nhiên, nếu Apple không có phản ứng nào trước sự xuất hiện của Quick Share, có thể mở đường cho các nhà sản xuất điện thoại khác thực hiện những tính năng tương tự trong tương lai.

Được biết, kể từ khi Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA) của EU được áp dụng, Apple đã buộc chuyển từ Lightning sang USB-C trên iPhone 15, đồng thời mất đi nhiều tính năng độc quyền. Việc tải ứng dụng và thanh toán NFC của bên thứ ba giờ đây cũng có sẵn tại EU, trong khi USB-C đã trở thành chuẩn toàn cầu.

Việc loại bỏ một số tính năng độc quyền mang lại nhiều lợi ích cho người dùng nhưng cũng làm giảm đi sự độc đáo của Apple. Nhiều người hy vọng công ty sẽ cho phép các điện thoại khác kết nối với AirDrop nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dùng, điều mà Apple không hề mong muốn.

