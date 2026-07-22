Vì sao người dùng đang dần rời bỏ Google Tìm kiếm?

Từng là công cụ tìm kiếm phổ biến, Google Tìm kiếm đang dần mất lợi thế trong con mắt người dùng, đặc biệt liên quan đến vấn đề quyền riêng tư. Họ đang bắt đầu tìm kiếm những lựa chọn tốt hơn nhằm tìm hiểu thông tin.

Kết quả trả về của "Google" đang ưu tiên các nội dung do AI tạo ra ẢNH: TẠO BỞI GEMINI

Google Tìm kiếm từng là công cụ tìm kiếm lý tưởng giúp người dùng dễ dàng tìm thấy thông tin chính xác chỉ với vài từ khóa. Nhưng sau hai thập kỷ, trải nghiệm tìm kiếm hiện tại đã trở nên kém hấp dẫn. Thuật toán của Google từng nổi bật nhờ khả năng cung cấp các liên kết đáng tin cậy, nhưng phần lớn thông tin hiển thị ở đầu trang gần đây là từ các mô hình AI (trí tuệ nhân tạo), với kết quả có thể không chính xác. Điều này khiến người dùng phải thận trọng hơn khi tiếp cận thông tin.

Khi cuộn xuống, người dùng thường bị "ngập" trong các liên kết tài trợ, video YouTube và bài viết từ các trang lớn, trong khi những blog nhỏ, nơi chia sẻ ý tưởng sáng tạo và hữu ích, lại bị lãng quên. Sự chuyển mình này không hoàn toàn do AI, mà thực tế, Google đã gặp khó khăn từ trước khi AI xuất hiện.

Thậm chí, theo tiết lộ từ Prabhakar Raghavan, một giám đốc điều hành tại Google, vào năm 2022, gần 40% người dùng từ 18 đến 24 tuổi đã chuyển sang TikTok hoặc Instagram để tìm kiếm thông tin thay vì Google, cho thấy sự thay đổi trong thói quen tìm kiếm của người dùng đã diễn ra từ lâu.

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Người dùng bắt đầu tìm kiếm lựa chọn thay thế Google

Mặc dù Google Tìm kiếm không còn là lựa chọn tốt nhất, nó vẫn giữ vị trí quan trọng trong văn hóa internet. Nhiều người vẫn sử dụng "Google" như một động từ để chỉ việc tìm kiếm thông tin, bất kể công cụ thực tế họ đang sử dụng là gì.

Và khi muốn tìm kiếm thông tin một cách hiệu quả hơn, có nhiều công cụ khác có thể đáp ứng nhu cầu của người dùng. Thậm chí, nhiều người đã kết hợp các công cụ khác nhau cho nhu cầu của mình. Ví dụ, các công cụ tìm kiếm tập trung vào quyền riêng tư như DuckDuckGo hoặc SearXNG có thể hữu ích cho các truy vấn điều hướng và giao dịch, trong khi Reddit, mạng xã hội và các trang web tìm kiếm thông tin lại phù hợp cho các truy vấn thông tin và thương mại.

Nếu Google muốn lấy lại vị thế của mình, họ cần trở thành nguồn thông tin đáng tin cậy một lần nữa. Tuy nhiên, đây là điều khó khăn, bởi người dùng thường không sẵn lòng trả tiền cho một công cụ tìm kiếm. Do đó, Google đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong cuộc chiến giành lại thị phần.